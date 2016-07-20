В Омске изменилась работа маршрутных такси

Минпромом Омской области совместно с контрольно-надзорными органами проводятся рейды в рамках контроля за соблюдением новых требований законодательства, по итогам которых проверено около 140 транспортных средств и составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Основные нарушения касаются передачи перевозчиками сведений в региональную навигационно-информационную систему Омской области и отсутствия маршрутных карт.