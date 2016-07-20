В Омске изменилась работа маршрутных такси

Вопросы организации пассажирских перевозок находятся на особом контроле Правительства Омской области.
15 июля вступил в силу Федеральный закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», согласно которому вводится административная ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров на регулярных маршрутах.
Минпромом Омской области совместно с контрольно-надзорными органами проводятся рейды в рамках контроля за соблюдением новых требований законодательства, по итогам которых проверено около 140 транспортных средств и составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Основные нарушения касаются передачи перевозчиками сведений в региональную навигационно-информационную систему Омской области и отсутствия маршрутных карт.
Напомним, что законом предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований перевозки: для юридического лица – штраф 300 тыс.руб., для должностного лица – 30 тыс.руб., для водителя, который осуществляет деятельность без карты маршрута – 5 тыс. руб.
В связи с тем, что большая часть нелегальных перевозчиков отказались от перевозочной деятельности, на некоторых маршрутах возникла необходимость увеличения интенсивности движения по базовым маршрутам автобусного сообщения.
Для управления ситуацией в Минпроме Омской области работает оперативный штаб по вопросам организации пассажирских перевозок.
В случае необходимости в увеличении интенсивности движения, изменения расписания отправления по базовым маршрутам автобусного сообщения, а также по другим вопросам организации пассажирских перевозок необходимо обращаться в оперативный штаб по телефону: 77-04-18.
Как промежуточный результат установления новых правил на рынке перевозок пассажиров необходимо отметить, что загрузка транспортных средств на большинстве регулярных маршрутов возросла до 90%, выручка на межмуниципальных маршрутах увеличилась на 34%, а на маршрутах города Омска – на 13%.
Источник: omskportal.ru