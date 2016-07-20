Город55
ГлавноеВсе новости

Пропавший омич найден мертвым: избили и застрелили

20 июля 2016, 11:29
Тело сбросили в реку.

В полицию 17 июля 2016 года обратилась жительница Усть-Ишимского района Омской области – ее 35-летний сын пропал, после того, как 14 июля ушел на рыбалку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Проведенные оперативные мероприятия выявили подозреваемого – задержан бывший односельчанин пропавшего мужчины.

По версии следствия, преступление произошло в заброшенном доме в деревне Новая. Потерпевший рыбачил там со знакомыми, во время распития спиртного произошел конфликт, вспомнились старые обиды. Далее 53-летний подозреваемый с другом избил 35-летнего мужчину и выстрелил в него из незарегистрированного ружья ИЖ-54. И, скрывая следы преступления, сбросил тело в реку.

Оружие было найдено впоследствии в ходе осмотра места преступления, в 120 метрах от дома, где произошла ссора. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20