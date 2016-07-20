Пропавший омич найден мертвым: избили и застрелили

По версии следствия, преступление произошло в заброшенном доме в деревне Новая. Потерпевший рыбачил там со знакомыми, во время распития спиртного произошел конфликт, вспомнились старые обиды. Далее 53-летний подозреваемый с другом избил 35-летнего мужчину и выстрелил в него из незарегистрированного ружья ИЖ-54. И, скрывая следы преступления, сбросил тело в реку.