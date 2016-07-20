Пропавший омич найден мертвым: избили и застрелили

В полицию 17 июля 2016 года обратилась жительница Усть-Ишимского района Омской области – ее 35-летний сын пропал, после того, как 14 июля ушел на рыбалку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Проведенные оперативные мероприятия выявили подозреваемого – задержан бывший односельчанин пропавшего мужчины.
По версии следствия, преступление произошло в заброшенном доме в деревне Новая. Потерпевший рыбачил там со знакомыми, во время распития спиртного произошел конфликт, вспомнились старые обиды. Далее 53-летний подозреваемый с другом избил 35-летнего мужчину и выстрелил в него из незарегистрированного ружья ИЖ-54. И, скрывая следы преступления, сбросил тело в реку.
Оружие было найдено впоследствии в ходе осмотра места преступления, в 120 метрах от дома, где произошла ссора. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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