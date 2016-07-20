Под Омском внедорожник на встречке врезался в ВАЗ: погибла девушка

Предварительно установлено, что водитель а/м «Шевроле Нива», мужчина 1950 г.р., двигался по автодороге в сторону Омска. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-2110». От удара «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и опрокинулся.