Под Омском внедорожник на встречке врезался в ВАЗ: погибла девушка

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 7-го километра трассы Троицкое – Чукреевка поступило в дежурную часть полиции 20 июля около 15 часов.
Предварительно установлено, что водитель а/м «Шевроле Нива», мужчина 1950 г.р., двигался по автодороге в сторону Омска. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-2110». От удара «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и опрокинулся.
Итог ДТП: пассажирка а/м «ВАЗ-2110», женщина 1989 г.р., от травм скончалась на месте. Водитель этого же автомобиля и еще одна пассажирка, женщина 1992 г.р., доставлены в больницу.
Признаков опьянения у водителей не выявлено. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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