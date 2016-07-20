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Под Омском внедорожник на встречке врезался в ВАЗ: погибла девушка

20 июля 2016, 16:54
Под Омском внедорожник на встречке врезался в ВАЗ: погибла девушка

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 7-го километра трассы Троицкое – Чукреевка поступило в дежурную часть полиции 20 июля около 15 часов.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Шевроле Нива», мужчина 1950 г.р., двигался по автодороге в сторону Омска. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-2110». От удара «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и опрокинулся.

Итог ДТП: пассажирка а/м «ВАЗ-2110», женщина 1989 г.р., от травм скончалась на месте. Водитель этого же автомобиля и еще одна пассажирка, женщина 1992 г.р., доставлены в больницу.

Признаков опьянения у водителей не выявлено. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области


В сообществе vk.com/chp55 размещена предварительная информация, что в опрокинувшемся «ВАЗе» находились две беременные женщины.

«ВАЗ-2110 лоб в лоб с Шевроле нивой. 10-ка перевернулась и загорелась. В ней были 2 беременные женщины…»



#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
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