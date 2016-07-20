Омск накрыло гигантским дымным облаком

Напомним, ранее о загадочной дымке над Омском редакции портала Gorod55.ru сообщили очевидцы. Отмечалось, что в воздухе присутствует посторонний запах и «
Ситуация прокомментировали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Причина мглы над Омском – дым от пожаров, который поступает в Омский регион из Томской области и Красноярского края. Там горят леса.
Дымное облако принес к нам ветер северо-восточного направления. Сообщается, мгла не скажется на полетах большой авиации. Видимость в районе Омского аэропорта нормальная.
Также специалисты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы информируют, что в пробах воздуха превышения по загрязняющим веществам не выявлено.
В ближайшие дни в Омском регионе будет наблюдаться температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27. Облачность переменная, с дождями и ветром северо-восточного направления. А значит и дымка над городом сохраниться до тех пор пока либо ветер не переменится, либо пожары не будут потушены.
Напомним, наиболее сильное задымление от лесных пожаров в Омске наблюдалось