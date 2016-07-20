Город55
ГлавноеВсе новости

Омск накрыло гигантским дымным облаком

20 июля 2016, 15:32
Омск накрыло гигантским дымным облаком

Напомним, ранее о загадочной дымке над Омском редакции портала Gorod55.ru сообщили очевидцы. Отмечалось, что в воздухе присутствует посторонний запах и «трудно дышать».

Ситуация прокомментировали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Причина мглы над Омском – дым от пожаров, который поступает в Омский регион из Томской области и Красноярского края. Там горят леса.

Дымное облако принес к нам ветер северо-восточного направления. Сообщается, мгла не скажется на полетах большой авиации. Видимость в районе Омского аэропорта нормальная.

Также специалисты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы информируют, что в пробах воздуха превышения по загрязняющим веществам не выявлено.

В ближайшие дни в Омском регионе будет наблюдаться температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27. Облачность переменная, с дождями и ветром северо-восточного направления. А значит и дымка над городом сохраниться до тех пор пока либо ветер не переменится, либо пожары не будут потушены.

Напомним, наиболее сильное задымление от лесных пожаров в Омске наблюдалось в июле 2012 года. МЧС рекомендовало горожанам ограничить время пребывания на улице, носить марлевые повязки и закрывать форточки в квартирах и офисах.



#Новости#Экология#Недвижимость#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20