Омск накрыло гигантским дымным облаком

В ближайшие дни в Омском регионе будет наблюдаться температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27. Облачность переменная, с дождями и ветром северо-восточного направления. А значит и дымка над городом сохраниться до тех пор пока либо ветер не переменится, либо пожары не будут потушены.