Омич на Мерседесе погиб в лобовом столкновении с Фордом

Накануне вечером, 19 июля, около 21 часа на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск случилась страшная авария. В Ярковском районе столкнулись «Мерседес Е240» и «Форд Мондео», сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.
Мерседесом управлял 40-летний водитель из Омска. Согласно предварительной информации, на 85-м километре автотрассы водитель Мерседеса выехал на встречную полосу, где врезался в Форд, двигавшийся в противоположном направлении.
В результате столкновения омич скончался, а 46-летний водитель Форда сломал бедро и голень.
В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области