Город55
ГлавноеВсе новости

Омич на Мерседесе погиб в лобовом столкновении с Фордом

20 июля 2016, 13:36
Смертельное ДТП.

Накануне вечером, 19 июля, около 21 часа на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск случилась страшная авария. В Ярковском районе столкнулись «Мерседес Е240» и «Форд Мондео», сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Мерседесом управлял 40-летний водитель из Омска. Согласно предварительной информации, на 85-м километре автотрассы водитель Мерседеса выехал на встречную полосу, где врезался в Форд, двигавшийся в противоположном направлении.

В результате столкновения омич скончался, а 46-летний водитель Форда сломал бедро и голень.
В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.


Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

#Новости#Происшествия#Главное#ДТП#Авто#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20