Назаров заявил о Фонде капремонта, что с людьми так поступать нельзя

После безрезультатных попыток Министра выйти на телефонную связь с оператором, Губернатор Омской области поручил ему немедленно принять меры. «Увеличивайте или штат, или количество телефонных номеров, но с людьми так поступать нельзя. Квитанции с указанием задолженности раздали, могли предположить, что у жителей возникнут вопросы. Шквал звонков, а связи с Фондом нет. Решите проблему до вечера, чтобы можно было дозвониться и переговорить с оператором», - подчеркнул Губернатор Виктор Назаров.