Назаров заявил о Фонде капремонта, что с людьми так поступать нельзя

Губернатор Виктор Назаров сделал выговор Министру строительства за невозможность дозвониться до областного Фонда капремонта
Виктор Назаров неоднократно лично проверил доступность телефонных линий регионального оператора, после чего поручил Минстрою немедленно решить проблему.
Сегодня Губернатор Виктор Назаров прямо на заседании кабинета министров предложил главе Минстроя Александру Бирюкову самому позвонить, переведя телефон в режим громкой связи. «Наберите номер 900-300. Это - фонд капитального ремонта. Я в первой половине дня не раз пытался. Сейчас вы пробуйте дозвониться. Поставьте на громкую связь», - потребовал Виктор Назаров.
После безрезультатных попыток Министра выйти на телефонную связь с оператором, Губернатор Омской области поручил ему немедленно принять меры. «Увеличивайте или штат, или количество телефонных номеров, но с людьми так поступать нельзя. Квитанции с указанием задолженности раздали, могли предположить, что у жителей возникнут вопросы. Шквал звонков, а связи с Фондом нет. Решите проблему до вечера, чтобы можно было дозвониться и переговорить с оператором», - подчеркнул Губернатор Виктор Назаров.
Источник: omskportal.ru