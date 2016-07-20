Мгла над Омском – горожанам трудно дышать

Точно неизвестно, являются ли эти превышения причиной сегодняшней дымки, однако омичи сообщают, что в некоторых районах города утром прошел странный дождь, после которого «на автомобиле остались пятна», «одежда была вся в разводах», а на коже «покраснение и жжение».