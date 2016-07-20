Мгла над Омском – горожанам трудно дышать

Сегодня над Омском стоит плотная дымка, а омичи жалуются на присутствие постороннего запаха в воздухе:
«20.07.16. Прогуливались быстрым шагом сегодня в районе 10 утра по набережной Тухачевского. Было тяжело дышать, как будто воздух сильно чем-то загрязнен»
Напомним, ранее на портале Gorod55.ru было опубликовано сообщение о превышении предельно допустимой концентрации в воздухе сразу по нескольким веществам:
Точно неизвестно, являются ли эти превышения причиной сегодняшней дымки, однако омичи сообщают, что в некоторых районах города утром прошел странный дождь, после которого «на автомобиле остались пятна», «одежда была вся в разводах», а на коже «покраснение и жжение».