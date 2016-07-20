Аммиак, формальдегид и сероводород в воздухе Омска

В результате предельно допустима концентрация (ПДК) в воздухе Омска загрязняющих веществ зарегистрирована по аммиаку - 1 случай из 449 проб в Советском округе, по формальдегиду - 22 случая из 573 в Советском, Ленинском и Октябрьском округах. Кроме того, единичные случаи превышения ПДК сероводорода регистрировались автоматизированными постами.