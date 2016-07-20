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Аммиак, формальдегид и сероводород в воздухе Омска

20 июля 2016, 08:39
Экологическая обстановка в Омске.

Уровень загрязнения в Омске оказался "очень высоким", согласно данным государственного мониторинга в июле нынешнего года.

Специалистами ФГБУ Обь-Иртышское УГМС осуществлялся отбор проб ежедневно три раза в сутки на восьми стационарных постах, после чего определялось содержание 25 примесей. В результате 6591 проба была отобрана и проанализирована в течение июня.

В результате предельно допустима концентрация (ПДК) в воздухе Омска загрязняющих веществ зарегистрирована по аммиаку - 1 случай из 449 проб в Советском округе, по формальдегиду - 22 случая из 573 в Советском, Ленинском и Октябрьском округах. Кроме того, единичные случаи превышения ПДК сероводорода регистрировались автоматизированными постами.

Что касается сравнения с показателями по июню прошлого года, уровень загрязнения воздуха в нашем городе повыcился. В июне 2015 году загрязнения воздуха было "повышенным", cейчас - "очень высоким".

Специалистами Минприроды Омской области для выявления источника загрязнения формальдегидом воздуха проводится проверка предприятий, выбросы которых имеют в своем составе этот газ. Более того, в ночное время организован дополнительный мониторинг качества воздуха с использованием передвижного поста.

На открытой местности по Омску в июне средний показатель мощности экcпозиционной дозы гамма-излучения cоставил 13 мкР/чаc, что соответствует естественному фону местности.

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