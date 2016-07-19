Красноярский тракт и Окружную у Чкаловска отремонтируют за 40 млн

На приведение в порядок участков Окружной дороги и Красноярского тракта выделено почти 40 миллионов рублей.
Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по поручению мэра Вячеслава Двораковского выступает заказчиком ремонта еще двух важных дорожных объектов в Омске: участков Красноярского тракта (от ул. Малиновского на протяжении 2,5 км по направлению от центра города) и Окружной дороги (от ул. 10 лет Октября до проспекта Космический). Электронные аукционы для определения подрядчика уже объявлены.
По информации специалистов, общая стоимость работ составляет порядка 40 миллионов рублей. Обязательное условие – применение технологии ресайклирования (она позволяет существенно увеличить продолжительность службы дорожного полотна), а также четырехлетняя гарантия качества. Ремонт необходимо будет завершить не позднее 1 октября текущего года.
Источник: admomsk.ru