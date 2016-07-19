Красноярский тракт и Окружную у Чкаловска отремонтируют за 40 млн

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по поручению мэра Вячеслава Двораковского выступает заказчиком ремонта еще двух важных дорожных объектов в Омске: участков Красноярского тракта (от ул. Малиновского на протяжении 2,5 км по направлению от центра города) и Окружной дороги (от ул. 10 лет Октября до проспекта Космический). Электронные аукционы для определения подрядчика уже объявлены.