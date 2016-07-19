Из-за красного пятна на Иртыше воду у Омска исследовали на ядохимикаты

Контроль состояния воды в Иртыше ведут ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
Гидрометеорологи, как ранее сообщалось, в связи с появлением в СМИ информации о «
Второй забор воды был проведен 15 июля. Данные были получены уже другие. По меди показатель превышения ПДК сохранился, а по железу нет – концентрация упала до 0,042 мг/дм3.
Начальник Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Сергей Иванов в связи с этим считает, что полученные показатели соответствуют средним многолетним данным.
Что касается рыбы, то дышать ей пока есть чем. Концентрация растворенного кислорода составила 6,7 мг/дм3. В период массового роста водорослей как раз и наблюдается понижение этого показателя. Гибель рыбы начинается с концентрации 2 мг/дм3.
Роспотребнадзор
Мониторингом состояния речной воды занимается и Управление Роспотребнадзора по Омской области. Организовано исследование речной воды в районе водозаборов Черлакского, Таврического районов и города Омска.
Исследовались показатели токсичности, содержания тяжелых металлов и ядохимикатов. С 13 по 16 июля отобрано 180 проб речной воды, произведено 900 исследований. По указанным показателям превышений не выявлено.
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