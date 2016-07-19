Из-за красного пятна на Иртыше воду у Омска исследовали на ядохимикаты

Гидрометеорологи, как ранее сообщалось, в связи с появлением в СМИ информации о « красном пятне на Иртыше и гибели рыбы », провели первый забор воды 14 июля на посту у села Татарка. Было выявлено превышение показателей по меди – 2,7 ПДК, по железу – 4 ПДК.