В аварии в центре Омска пострадал ребенок

Водитель 1988 г.р., находясь за рулем «Лексуса», ехал по улице 20-линия в сторону улицы 10 лет Октября. Также в попутном ему направлении на автомобиле «Ниссан» двигалась женщина 1987г.р. с маленькой пассажиркой – девочкой 2006 г.р.