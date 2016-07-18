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В аварии в центре Омска пострадал ребенок

18 июля 2016, 09:42
Обстоятельства уточняются.

Накануне днем в Центральном округе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об аварии на улице 20-я Линия стало известно после звонка, поступившего в дежурную часть полиции 17 июля в 13:50.

Водитель 1988 г.р., находясь за рулем «Лексуса», ехал по улице 20-линия в сторону улицы 10 лет Октября. Также в попутном ему направлении на автомобиле «Ниссан» двигалась женщина 1987г.р. с маленькой пассажиркой – девочкой 2006 г.р.

В районе улицы Лермонтова мужчина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Ниссаном». В результате аварии девочка, ехавшая в «Ниссане» была госпитализирована. После осмотра врачей ребенка отпустили домой.

На настоящий момент по факту данного столкновения ведется проверка, в ходе которой будут окончательно установлены обстоятельства и причины аварии.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация

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