Правительство наградило Колчака за победу в Омске

Наш регион, отмечают в пресс-службе, - единственная территория от Урала до Дальнего Востока, сохранившая племенное коневодство. На сегодня здесь насчитывается более 500 чистокровных лошадей, при этом в области уже 80 лет работает конезавод, где разводят русскую рысистую и орловскую рысистую породы.