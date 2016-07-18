Правительство наградило Колчака за победу в Омске

Накануне на обновленном омском ипподроме прошел второй этап конноспортивных соревнований Большого Сибирского круга. Состязания проводятся уже на протяжении 10 лет, и в этот раз приурочены к 300-летию Омска.
В скачках и бегах приняли участие 80 лошадей и девяти регионов России и из Казахстана. Всего среди участников было разыграно четыре приза стоимостью по 200 тысяч рублей.
Кубок, посвящённый 300-летию Омска, достался жеребцу по кличке Колчак и наезднику Сергею Шелякину. Награду вручал Первый заместитель председателя правительства Андрей Новоселов.
Кубок Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области вручил министр Максим Чекусов - Григорию Гришину из Красноярского края, победившему в состязании на лошади Ледопад.
На Алтай с победителем Антоном Рогожиным отправится Кубок Заксобрания, врученный героем России Дмитрием Перминовым.
Лучший результат соревнований продемонстрировал Ходжимурат Зарипов на жеребце по кличке Бахус, получив Кубок Правительства Омской области из рук губернатора Виктора Назарова. Омичи главных наград состязания не выиграли.
Наш регион, отмечают в пресс-службе, - единственная территория от Урала до Дальнего Востока, сохранившая племенное коневодство. На сегодня здесь насчитывается более 500 чистокровных лошадей, при этом в области уже 80 лет работает конезавод, где разводят русскую рысистую и орловскую рысистую породы.
По материалам пресс-службы правительства Омской области
Фото: пресс-служба правительства Омской области, vk.com/omskpravitelstvo