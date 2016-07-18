Омский турист сорвался с большой высоты в Сочи

Накануне вечером, 17 июля, в районе водопада Бзогу в поселке Солох-Аул, произошло происшествие с участием туриста из Омска. Совершая восхождение, мужчина сорвался вниз с большой высоты.
При падении омич сломал ногу. Прибывшие на место спасатели констатировали открытый перелом голени и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. С помощью носилок и альпинистского снаряжения туриста перенесли к машине скорой помощи.
Эвакуацию омича проводили совместно спасатели отряда «Кубань-СПАС» и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На настоящий момент жизни омского туриста ничто не угрожает.
По материалам пресс-службы «Кубань-СПАС»
Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»