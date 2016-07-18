Омичи воспользовались городским метрополитеном

Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором несколько человек путешествуют по туннелям закрытого недостроенного объекта – омского метрополитена.
Группа омичей попала в метро через технологические туннели. На видео видно, как молодые люди, освещая дорогу фонариками, ходят по туннелям метро, на отдельных участках передвигаясь по ржавым трубам.
Отснятый материал омские диггеры планируют выкладывать по частям, ближайшей датой назван четверг, 21 июля. Видео, опубликованное пользователем под ником «Александр Лин», за 20 часов набрало более 4 тысяч просмотров.
Напомним, что в начале июня мэр Омска Вячеслав Двораковский
Отметим, идее метро в Омске уже 37 лет. когда Омск стал городом-миллионером. С тех пор предпринималось более четырех попыток к строительству.
32 года назад омское метро только со второй попытки вошло в пятилетку по экономразвитию СССР. В 1986 году запланировали три линии метрополитена – Октябрьскую, Первомайскую и Кировскую, три года спустя согласовали проект строительства первой линии. Работам помешал экономический кризис 90-х, и в том же 1989 штаб строительства был упразднен.
Новая дирекция метрополитена появилась три года спустя, и в 1993 утвердили проект метро от станции «Маршала Жукова» до станции «Рабочая». К слову, все тот же кризис сократил внутригородские пассажиропотоки к заводам. И в 1997 пусковой участок переместился на станцию «Красный Путь», переименованную в 2005 в «Библиотеку им. А.С. Пушкина».
С 2003 года, к завершению проходки первого перегонного тоннеля, тоннелепроходческий комплекс работал на участке станции «Туполевская», после чего фронт работ окончательно переместился на левый берег. В 2005 году стартовала проходка 390-метрового тоннеля от рамповой части метромоста до будущей станции «Заречная». В этом же году открылось автомобильное движение по метромосту, под автомобильным полотном которого в закрытых коробах проходят два пути метро. В течение 2008 года велось сооружение конструкций станции «Библиотека им. Пушкина». Однако после начавшегося в этот же год экономического кризиса работы по строительству метро были остановлены.
Летом 2011 года началась закончилась проходка правого перегонного тоннеля от ст. «Кристалл» до станции «Заречная», а осенью 2012 – проходка оставшегося участка левого перегонного тоннеля в сторону станции «Кристалл». Два года назад работы были снова приостановлены, и к концу 2014 года объявили о консервации строительства на неопределенный срок.
Не советуем повторять увиденное на видео: строительство омского метрополитена было законсервировано два года назад, и ряд объектов могут уже сейчас находиться в аварийном состоянии.
По материалам Росметростроя
Фото: иллюстрация