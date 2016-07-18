Омичи воспользовались городским метрополитеном



С 2003 года, к завершению проходки первого перегонного тоннеля, тоннелепроходческий комплекс работал на участке станции «Туполевская», после чего фронт работ окончательно переместился на левый берег. В 2005 году стартовала проходка 390-метрового тоннеля от рамповой части метромоста до будущей станции «Заречная». В этом же году открылось автомобильное движение по метромосту, под автомобильным полотном которого в закрытых коробах проходят два пути метро. В течение 2008 года велось сооружение конструкций станции «Библиотека им. Пушкина». Однако после начавшегося в этот же год экономического кризиса работы по строительству метро были остановлены.