Омич избил до смерти престарелую мать

Предварительная версия произошедшего: 48-летний сын погибшей во время ссоры избил престарелую мать, причинил ей травмы груди и головы. Пожилая женщина скончалась на месте. Увидев, что мать без сознания, подозреваемый вызвал скорую, но было уже поздно.