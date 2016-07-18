Город55
ГлавноеВсе новости

Омич избил до смерти престарелую мать

18 июля 2016, 12:48
Омич избил до смерти престарелую мать

Тело 73-летней пенсионерки обнаружила бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в квартиру, расположенную по адресу на улице Белозерова в Омске.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть…».

Предварительная версия произошедшего: 48-летний сын погибшей во время ссоры избил престарелую мать, причинил ей травмы груди и головы. Пожилая женщина скончалась на месте. Увидев, что мать без сознания, подозреваемый вызвал скорую, но было уже поздно.

Ведется расследование.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20