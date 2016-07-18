Омич избил до смерти престарелую мать

Тело 73-летней пенсионерки обнаружила бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в квартиру, расположенную по адресу на улице Белозерова в Омске.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть…».
Предварительная версия произошедшего: 48-летний сын погибшей во время ссоры избил престарелую мать, причинил ей травмы груди и головы. Пожилая женщина скончалась на месте. Увидев, что мать без сознания, подозреваемый вызвал скорую, но было уже поздно.
Ведется расследование.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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