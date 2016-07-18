Черные существа замечены в Парке Победы в Омске

В Омске так сложилось: если горожане, которые заботятся о том, чтобы город был красив и ухожен, есть те, кто не заботится об этом лично, но активно критикуют, что город «страшный и заброшенный», а есть те, кто просто швыряет мусор где попало и активно пачкает то, что построили для красоты города другие.
Примеров масса. Вот два из них:
Парк Победы
О тоннах мусора, который оставляют после себя многочисленные отдыхающие и свадебные процессии, в социальных сетях сообщают постоянно. Нет ничего проще аккуратно положить мусор в контейнер, или забрать с собой и выбросить уже после, но не в парке. Но сколько не говори об этом, весь парк, дорожки и клумбы снова усеян «доказательствами» бурной жизни горожан.
Неравнодушный омич призывает:
«Вот такие животные обитают у водоёма парка им. 30 лет Победы. Обращение к гражданам не мусорьте пожалуйста. Вы здесь не одни живёте»
Сквер 30-летия ВЛКСМ
Здесь ситуация следующая: старейший сквер на проспекте Маркса летом 2016 года мэрия, инициативные граждане и организации преобразили до неузнаваемости. Высадили новые деревья, разбили клумбы, установили скамейки, скульптуры, обустроили детский городок.
И конечно нашлись такие омичи, которые уже успели «изрисовать, изгадить». Может, вандалам взять выходной на месяц? Провести в чистоте 300-летие Омска? Может, получится – вы попытайтесь.