Черные существа замечены в Парке Победы в Омске

В Омске так сложилось: если горожане, которые заботятся о том, чтобы город был красив и ухожен, есть те, кто не заботится об этом лично, но активно критикуют, что город «страшный и заброшенный», а есть те, кто просто швыряет мусор где попало и активно пачкает то, что построили для красоты города другие.