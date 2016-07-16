В Омске на мосту маршрутка врезалась в кроссовер, перекрыв движение

В пятницу, 15 июля, около 18 часов, на мосту им. 60 лет Победы водитель пассажирского микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1971 г.р., не выдержал дистанцию и столкнулся с а/м Subaru Forester, которым управлял мужчина 1951 г.р.