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В Омске на мосту маршрутка врезалась в кроссовер, перекрыв движение

16 июля 2016, 09:59
В Омске на мосту маршрутка врезалась в кроссовер, перекрыв движение

Напомним, первоначально информация о происшествии поступила в редакцию портала Gorod55.ru от очевидца.


Сегодня пресс-служба УГИБДД УМВД России по омской области сообщает подробности ДТП:

В пятницу, 15 июля, около 18 часов, на мосту им. 60 лет Победы водитель пассажирского микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1971 г.р., не выдержал дистанцию и столкнулся с а/м Subaru Forester, которым управлял мужчина 1951 г.р.

После ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры маршрутки: мужчина 1975 г.р. и девочка 2007 г.р.

Признаков опьянения у водителей не выявлено. Микроавтобус двигался по маршруту № 225 «Мега - Аэропорт». В салоне находилось 16 пассажиров. Ведется проверка.

ДТП произошло в пятничный час пик. Из-за него образовался затор, отмеченный на карте Яндекс.Пробки.



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