В Омске на мосту маршрутка врезалась в кроссовер, перекрыв движение

Напомним, первоначально информация о происшествии поступила в редакцию портала Gorod55.ru
Сегодня пресс-служба УГИБДД УМВД России по омской области сообщает подробности ДТП:
В пятницу, 15 июля, около 18 часов, на мосту им. 60 лет Победы водитель пассажирского микроавтобуса Ford Transit, мужчина 1971 г.р., не выдержал дистанцию и столкнулся с а/м Subaru Forester, которым управлял мужчина 1951 г.р.
После ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры маршрутки: мужчина 1975 г.р. и девочка 2007 г.р.
Признаков опьянения у водителей не выявлено. Микроавтобус двигался по маршруту № 225 «Мега - Аэропорт». В салоне находилось 16 пассажиров. Ведется проверка.
ДТП произошло в пятничный час пик. Из-за него образовался затор, отмеченный на карте Яндекс.Пробки.