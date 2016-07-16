Над Омском висит НЛО яркого цвета

Накануне вечером, 15 июля, очевидцы наблюдали в тучах над Омском неопознанный объект яркого цвета. По блеску он был сравним с Солнцем.
Сообщение:
«Вечер 15.07.16, около 19 часов. Место наблюдения – у перекрестка проспекта Маркса с улицей Маяковского. Под грозовыми облаками заметили яркую точку, которая при увеличении оказалась ярко блистающим овальным объектом.
Попытались понять, что это. На одном из фото видно, что не «пыль на объективе». Часть объекта скрыта листвой, находящейся между объективом и предметом наблюдения.
Это не самолет или вертолет. Во-первых, видно по очертаниям, во-вторых эта штуковина просто висит в пространстве, не движется.
На отблеск Солнца также не похоже. Вокруг объекта чистое небо. В общем, очередная омская загадка, которых в этом году и так предостаточно. Начиная с погодных аномалий.
Что у нас за грозы такие, когда локально то градом со снегом засыпает, то ураган сносит деревья не во всем городе, а только в одном районе? Вот как это всё объяснить?»
Напомним, ранее пролет «
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