Над Омском висит НЛО яркого цвета

Что у нас за грозы такие, когда локально то градом со снегом засыпает, то ураган сносит деревья не во всем городе, а только в одном районе? Вот как это всё объяснить?»



Напомним, ранее пролет « белых точек » в небе фиксировался многими очевидцами. Как в Омске, так и над областью . Чаще всего их замечали на большой высоте, летящих на высокой скорости. Поймать в объектив их было трудно.

