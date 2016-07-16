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Красное пятно на Иртыше. Южнее Омска ПДК выше по двум показателям

16 июля 2016, 07:29
Красное пятно на Иртыше. Южнее Омска ПДК выше по двум показателям

Специалисты продолжают мониторинг обстановки на Иртыше. Берутся пробы воды.

Пресс-служба ФГБУ «Обь-Итышское УГМС» сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о том, что по Иртышу к Омску приближается красное пятно и массово гибнет рыба, тщательно проверяется специалистами. Берутся пробы воды.

Официальной информации об аварийных сбросах с предприятий соседнего государства не поступало. Тем не менее, мониторинг обстановки ведется. От казахстанского Аксу до границ Омского региона 300 километров. Это расстояние по реке преодолевается за 4 дня. Первоначально СМИ сообщили о красном пятне 10 июля.

Соответственно, 14 июля на гидронаблюдательном посту у села Татарка специалисты взяли внеплановые пробы воды. Они показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по меди – 2,7 ПДК, железу – 4 ПДК.

Специалисты считают, что, несмотря на высокие показатели, зафиксированное превышение ПДК, скорее всего, носит природный характер. Обычно, с такими загрязнениями река справляется сама, благодаря своей способности к самоочищению.

Однако мониторинг продолжается, повторные пробы воды взяты 15 июля, результаты будут известны в понедельник, 18 июля.


12 июля:


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