Красное пятно на Иртыше. Южнее Омска ПДК выше по двум показателям

Специалисты продолжают мониторинг обстановки на Иртыше. Берутся пробы воды.
Пресс-служба ФГБУ «Обь-Итышское УГМС» сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о том, что по Иртышу к Омску приближается красное пятно и массово гибнет рыба, тщательно проверяется специалистами. Берутся пробы воды.
Официальной информации об аварийных сбросах с предприятий соседнего государства не поступало. Тем не менее, мониторинг обстановки ведется. От казахстанского Аксу до границ Омского региона 300 километров. Это расстояние по реке преодолевается за 4 дня. Первоначально СМИ сообщили о красном пятне 10 июля.
Соответственно, 14 июля на гидронаблюдательном посту у села Татарка специалисты взяли внеплановые пробы воды. Они показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по меди – 2,7 ПДК, железу – 4 ПДК.
Специалисты считают, что, несмотря на высокие показатели, зафиксированное превышение ПДК, скорее всего, носит природный характер. Обычно, с такими загрязнениями река справляется сама, благодаря своей способности к самоочищению.
Однако мониторинг продолжается, повторные пробы воды взяты 15 июля, результаты будут известны в понедельник, 18 июля.
12 июля: