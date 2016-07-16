Красное пятно на Иртыше. Южнее Омска ПДК выше по двум показателям

Официальной информации об аварийных сбросах с предприятий соседнего государства не поступало. Тем не менее, мониторинг обстановки ведется. От казахстанского Аксу до границ Омского региона 300 километров. Это расстояние по реке преодолевается за 4 дня. Первоначально СМИ сообщили о красном пятне 10 июля.