В Омске открывается первый гипермаркет без кассиров, но с кассами

Первый в Омске гипермаркет с кассами самостоятельного обслуживания откроется в торгово-развлекательном комплексе «Континент» в эти выходные.
Наравне с девятью кассами, привычными покупателям, омичи смогут воспользоваться шестью кассами самообслуживания. Процесс оплаты очень прост, и новая услуга будет одинаково доступна всем поколениям. Отсканировав штрих-код выбранного продукта, покупатель кладет товар в пакет, закрепленный на контрольных весах. Аппарат выдает общую стоимость покупки, оплатить которую можно как банковской картой, так и наличными. Касса принимает к оплате купюры и монеты всех номиналов и выдает чек и сдачу.
В зоне самообслуживание всегда находится консультант, который готов помочь, если самостоятельное использование кассы вызывает сложности. При необходимости, такие сотрудники гипермаркетов вправе попросить чек и сверить по нему приобретенные товары.
Первый в мире супермаркет с кассами самообслуживания открылся в двадцать четыре года назад в Нью-Йорке. Систему таких касс изобрел Ховард Шнайдер, считая «сервисных роботов» - еще одним шагом в области развития искусственного интеллекта. Сейчас кассы, поддерживающие самостоятельность покупателей, распространены по всему миру. Они позволяют экономить торговые площади и минимизировать очереди покупателей: на место одной кассы с кассиром можно установить 5-6 касс самообслуживания.
Первый в Омске «самостоятельный» гипермаркет «Магнит» откроется 16 июля, в субботу, в 9 утра по улице 70 лет Октября. В первый день работы торгового центра на ряд товаров ожидаются скидки до 45%, у входа в торговый центр покупателям будут раздавать воздушные шары.