В Омске открывается первый гипермаркет без кассиров, но с кассами

В зоне самообслуживание всегда находится консультант, который готов помочь, если самостоятельное использование кассы вызывает сложности. При необходимости, такие сотрудники гипермаркетов вправе попросить чек и сверить по нему приобретенные товары.



Первый в мире супермаркет с кассами самообслуживания открылся в двадцать четыре года назад в Нью-Йорке. Систему таких касс изобрел Ховард Шнайдер, считая «сервисных роботов» - еще одним шагом в области развития искусственного интеллекта. Сейчас кассы, поддерживающие самостоятельность покупателей, распространены по всему миру. Они позволяют экономить торговые площади и минимизировать очереди покупателей: на место одной кассы с кассиром можно установить 5-6 касс самообслуживания.