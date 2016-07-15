Омская область в 20-ке лидеров по условиям рынка труда в стране

Омская область вошла в ТОП-20 российских регионов и тройку лидеров в СФО с наименее напряженной ситуацией в социально-трудовой сфере
17 место в общероссийском рейтинге присвоено Омскому региону аналитиками агентства «РИА Рейтинг» после расчета индекса труда по итогам 2015 года.
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» провели исследование, результатом которого стал расчет индекса рынка труда в регионах России. При расчете были проанализированы 9 показателей, характеризующих положение в исследуемой сфере, включая уровень оплаты труда, безработицу, условия труда, а также емкость рынка труда (сюда включены такие показатели, как общее число занятых в экономике и число вакансий).
Омская область по итогам исследования вошла в двадцатку регионов России с наименее напряженной ситуацией в социально-трудовой сфере, заняв 17-е место в общероссийском рейтинге, составленном аналитиками после расчета индекса труда. Лидерами рейтинга являются Москва и Санкт-Петербург, у которых индекс по итогам 2015 года превышает 80 баллов. За ними следуют Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ с индексом выше 70 баллов. Высокое значение индекса в данных регионах определяется высоким уровнем оплаты труда, низкой безработицей, высокой емкостью рынка труда.
Индекс Омской области составляет 59,6 баллов. Регион занимает второе место среди субъектов Сибирского федерального округа, уступая лишь Красноярскому краю, и опережает остальных соседей – Иркутскую (58,5 балла), Новосибирскую (58,2 балла) Томскую (56,2 балла), Кемеровскую (50,1), Алтайский край (39,8). У шести субъектов РФ значение индекса по итогам 2015 года менее 20 баллов. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия. Низкие значения индекса в данных субъектах РФ обусловлены сложной ситуацией с безработицей, высоким коэффициентом напряженности на рынке труда (отношение числа безработных к числу открытых вакансий), невысоким уровнем заработных плат, а также низкой емкостью рынка труда.
В целом ситуация на рынке труда Омской области в 2015 году оставалась стабильной. Серьезных колебаний основных показателей не наблюдалось: уровень общей безработицы остался практически на уровне докризисного периода. Показатели зарегистрированной безработицы сохранялись на уровне 1,1 – 1,2 %. Потребительские цены в Омской области традиционно невысоки, а уровень оплаты труда можно охарактеризовать как средний, в связи с этим покупательная способность омичей выше, чем в большинстве других регионов России.
Потребительская корзина в Омской области полностью соответствует федеральным методическим рекомендациям и по своим качественным и количественным характеристикам не уступает корзинам соседних регионов. При этом по ее стоимостной оценке, выражающейся в показателе «величина прожиточного минимума», нашему региону долгое время удается удерживать наименьшие в Западной Сибири значения за счет более низкого уровня цен. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации, в Омской области фиксируется снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 11,2 %. Все указанные показатели влияют на общероссийский рейтинг рынка труда, по результатам которого Омская область вошла в двадцатку регионов с наименее напряженной ситуацией в социально-трудовой сфере.
Источник: omskportal.ru