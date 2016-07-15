Омская область в 20-ке лидеров по условиям рынка труда в стране

Потребительская корзина в Омской области полностью соответствует федеральным методическим рекомендациям и по своим качественным и количественным характеристикам не уступает корзинам соседних регионов. При этом по ее стоимостной оценке, выражающейся в показателе «величина прожиточного минимума», нашему региону долгое время удается удерживать наименьшие в Западной Сибири значения за счет более низкого уровня цен. По данным Фонда социального страхования Российской Федерации, в Омской области фиксируется снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 11,2 %. Все указанные показатели влияют на общероссийский рейтинг рынка труда, по результатам которого Омская область вошла в двадцатку регионов с наименее напряженной ситуацией в социально-трудовой сфере.