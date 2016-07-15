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Омск вошел в число десяти регионов с самыми дешевыми продуктами

15 июля 2016, 07:39
Впечатляющие показатели.

Омск вошел в десятку городов России по дешевизне домашнего мороженого. Порталом Agro2b составлен соответствующий рейтинг на основании данных Росстата.


Вычислялись затраты на приготовление 200 грамм лакомства, для которого необходимы следующие продукты: 200 грамм молока, 290 грамм сливочного масла, 75 грамм сахарного песка и 2 яйца.

Самая низкая средняя стоимость ингредиентов для домашнего мороженого получилась в Астраханской области, где цена приготовления лакомств составила 25,72 рубля. Кроме того, в тройку вошли Алтайский край (26,26 рубля) и республика Ингушетия (26,28 рубля).

Омская область оказалась на 9-й позиции, средняя стоимость домашнего мороженого в нашем регионе составила 27,29 рубля. Достаточно низкую стоимость лакомства авторы рейтинга связывают с развитием животноводства и сельского хозяйства.

Самым дорогим приготовление домашнего мороженого оказалось в Ненецком автономном округе, где цена лакомства составила 49,7 рубля. Также в тройке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,44 рубля) и Сахалинская область (47,84 рубля). Столь высокие показатели связываются с интенсивным развитием промышленности ,а не сельского хозяйства, из-за чего стоимость продуктов питания оказалось довольно высокой.

Фото в тексте: agro2b.ru

#Новости#Город#Бизнес#Общество
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