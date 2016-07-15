Омск вошел в число десяти регионов с самыми дешевыми продуктами

Самым дорогим приготовление домашнего мороженого оказалось в Ненецком автономном округе, где цена лакомства составила 49,7 рубля. Также в тройке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,44 рубля) и Сахалинская область (47,84 рубля). Столь высокие показатели связываются с интенсивным развитием промышленности ,а не сельского хозяйства, из-за чего стоимость продуктов питания оказалось довольно высокой.