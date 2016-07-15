Омск вошел в число десяти регионов с самыми дешевыми продуктами

Омск вошел в десятку городов России по дешевизне домашнего мороженого. Порталом
Вычислялись затраты на приготовление 200 грамм лакомства, для которого необходимы следующие продукты: 200 грамм молока, 290 грамм сливочного масла, 75 грамм сахарного песка и 2 яйца.
Самая низкая средняя стоимость ингредиентов для домашнего мороженого получилась в Астраханской области, где цена приготовления лакомств составила 25,72 рубля. Кроме того, в тройку вошли Алтайский край (26,26 рубля) и республика Ингушетия (26,28 рубля).
Омская область оказалась на 9-й позиции, средняя стоимость домашнего мороженого в нашем регионе составила 27,29 рубля. Достаточно низкую стоимость лакомства авторы рейтинга связывают с развитием животноводства и сельского хозяйства.
Самым дорогим приготовление домашнего мороженого оказалось в Ненецком автономном округе, где цена лакомства составила 49,7 рубля. Также в тройке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,44 рубля) и Сахалинская область (47,84 рубля). Столь высокие показатели связываются с интенсивным развитием промышленности ,а не сельского хозяйства, из-за чего стоимость продуктов питания оказалось довольно высокой.
Фото в тексте: agro2b.ru