Драконы на Иртыше в Омске устроят захватывающее зрелище

Чемпионат и первенство Омской области по гребле на байдарках и каноэ, а также лодках класса «Дракон» проходят в нашем городе с 15 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В спортивном мероприятии принимают участие более 150 гребцов. Среди них: чемпион мира и действующий чемпион страны среди ветеранов Олег Костромин, чемпион мира среди молодежи Иван Петров и многократный призер чемпионата России Анастасия Вольнова.
В пятницу и субботу, 15 и 16 июля, соревнуются спортсмены категории «15 лет и старше» на байдарках и каноэ. Дистанции: 200, 500, 1000 и 5000 метров. Старт в 10:00.
В воскресенье, 17 июля, на водную гладь выйдут лодки класса «Дракон». Старт намечен, как и в первые два дня соревнований, на 10:00. Дистанции: 200 и 500 метров.
Место проведения соревнований: акватория реки Иртыш (ул. Старозагородная роща, 10)
Дни: 15,16,17 июля
Начало: 10:00
Фото: иллюстрация