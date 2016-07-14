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В Омске на выходных будет закрыт проезд транспорта на Левобережье

14 июля 2016, 13:46
В связи с проведением спортивного мероприятия.

В воскресенье, 17 июля с 10:00 до 14:00 состоятся соревнования по велоспорту-шоссе, в связи с чем будет перекрыто движение всех видов транспорта по дублеру улицы Лукашевича от улицы Крупской до пересечения с улицей Мостоотряд-63, а также по автодороге от улицы Перелета до пересечения с улицей Мостоотряд-63, автодороге от улицы Лукашевича до пересечения с улицей Мостоотряд-63.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, в указанный период движение автобусов маршрута № 77 в направлении улицы Дианова будет организовано по улице Лукашевича, без заезда на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме маршрута (в обратном направлении без изменений).

Движение автобусов маршрута № 3 при движении в направлении микрорайона Входной будет организовано по улице Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Степанца и далее по утвержденной схеме (в обратном направлении без изменений).


Источник: admomsk.ru

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