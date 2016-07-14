В Омске на выходных будет закрыт проезд транспорта на Левобережье

В воскресенье, 17 июля с 10:00 до 14:00 состоятся соревнования по велоспорту-шоссе, в связи с чем будет перекрыто движение всех видов транспорта по дублеру улицы Лукашевича от улицы Крупской до пересечения с улицей Мостоотряд-63, а также по автодороге от улицы Перелета до пересечения с улицей Мостоотряд-63, автодороге от улицы Лукашевича до пересечения с улицей Мостоотряд-63.