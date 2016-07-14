Тройное ДТП в Омске, есть пострадавшие

Сегодня ночью в районе Телецентра произошло тройное автомобильное столкновение, в котором пострадала трехлетняя девочка. О дорожно-транспортном происшествии в Советском округе в дежурной части полиции стало известно в 1:45, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.



По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21093", двигался по мосту им. 60-летия ВЛКСМ в сторону улицы Лукашевича, и, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль "Рено Логан". Из-за полученного удара "Логан" столкнулся с а/м «ВАЗ-21102», двигавшемся сзади в том же направлении. Сотрудники полиции подтверждают, что все трое водителей были трезвыми.