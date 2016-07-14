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Тройное ДТП в Омске, есть пострадавшие

14 июля 2016, 11:41
Авария в Советском округе.

Сегодня ночью в районе Телецентра произошло тройное автомобильное столкновение, в котором пострадала трехлетняя девочка. О дорожно-транспортном происшествии в Советском округе в дежурной части полиции стало известно в 1:45, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21093", двигался по мосту им. 60-летия ВЛКСМ в сторону улицы Лукашевича, и, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль "Рено Логан". Из-за полученного удара "Логан" столкнулся с а/м «ВАЗ-21102», двигавшемся сзади в том же направлении. Сотрудники полиции подтверждают, что все трое водителей были трезвыми.

Все участники аварии, в том числе маленькая пассажирка «ВАЗ - 21102» - девочка 2013 г.р. - были вынуждены обратиться за помощью медиков. По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства и причины аварии уточняются.

Фото: иллюстрация

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