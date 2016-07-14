Пьяного водителя при перевозке детей сняли с рейса. Ответ мэрии Омска

По версии следствия , 29 мая 2016 года в утреннее время 41-летний водитель автобуса на основании заключенного его работодателем (индивидуальным предпринимателем Сергеем Корючиным) договора должен был перевезти более 20 детей в бюджетное учреждение г. Омска детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна» в Таврическом районе Омской области. Перед отправкой детей водителей автобусов проверили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области, которые установили, что водитель одного из автобусов находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом в его путевом листе имелась отметка о прохождении предрейсового медосмотра с печатью и подписью медицинского работника, который фактически свои должностные обязанности в пассажирском предприятии не исполнял и предрейсовый медицинский осмотр не проводил, что поставило под угрозу жизнь и здоровье детей. Установлено, что медицинский осмотр водителей, работающих у индивидуального предпринимателя, по договору должны были проводить сотрудники муниципального предприятия г. Омска ПП № 8, которые фактически никакие предрейсовые медосмотры водителей не проводили.