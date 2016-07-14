Пьяного водителя при перевозке детей сняли с рейса. Ответ мэрии Омска

Все тексты приведены без изменений, как в оригинале.
Сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области:
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по сообщению, размещенному в региональных средствах массовой информации о снятии с рейса пьяного водителя одного из автобусов, предназначенных для перевозки детей в оздоровительный лагерь для отдыха, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время следователями в автотранспортном предприятии проведены обыски, изъята документация, осмотр которой подтвердил предварительные выводы следствия. Проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления, а также виновных лиц. Расследование продолжается»
Письмо, полученное редакцией портала Gorod55.ru от Муниципального Предприятия города Омска «ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 8» через пресс-центр Администрации г.Омска [email protected]:
«Директору департамента транспорта
Администрации г. Омска
Маслику Виталию Николаевичу
14 июля 2016 г. исх. № ___
Уважаемый Виталий Николаевич!
Утром 14 июля 2016 года в региональных СМИ была распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию предприятия. Так, 29 мая 2016 года 41-летний водитель автобуса на основании заключенного договора с ИП Корючиным Сергеем Викторовичем был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Омской области, которые установили, что водитель находился в состоянии опьянения.
Прошу обратить внимание на следующее. Между МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 8» и ИП Корючиным Сергеем Викторовичем действительно имеются договорные отношения в рамках договора № 350 о проведении предрейсового осмотра от 09 октября 2015 года, согласно которому предприятие принимается на себя обязательства по оказанию и услуг предрейсового медицинского осмотра, а предприниматель принимает и оплачивает эти услуги.
Важнейшим условием договора является проставление отметки в путевом листе о прохождении предрейсового медицинского осмотра. Процедура самого медицинского осмотра выглядит следующим образом: водитель приходит на медицинское освидетельствование, медицинский работник проверяет его состояние, проводит тестирование с помощью алкотестера. В случае невыявления отклонений, в путевом листе ставится штамп предприятия, роспись медработника и время проведения освидетельствования.
В распространенных порочащих сведения указано, что у водителя имелась такая отметка с печатью и подписью медицинского работника и сделан выводы о том, что медицинский работник предприятия не исполнял должностные обязанности как причина, и о том, что неисполнение должностных обязанностей «поставило под угрозу жизнь и здоровье детей» как следствие.
Согласно п. 2 ст. 49 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации.
Однако приведенные сведения не соответствуют действительному положению дел, поскольку водители ИП Корючина Сергея Викторовича не проходили 29 мая 2016 года предрейсовый медицинский осмотр на пассажирском предприятии, что подтверждается записью в журнале установленного образца. Иными словами, медицинская услуга по договору от 09 октября 2015 года не предоставлялась.
При этом в статье далее приводится цитата сотрудников Следственного комитета РФ: «Установлено, что медицинский осмотр водителей, работающих у индивидуального предпринимателя, по договору должны были проводить сотрудники муниципального предприятия г. Омска «ПАТП № 8», которые фактически никакие предрейсовые медосмотры водителей не проводили».
По сути представителем следственного органа был сообщен журналисту факт непрохождения водителем ИП Корючина Сергея Викторовича предрейсового медосмотра, и как следствие возложение ответственности за неисполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством как перевозчика.
Однако автором статьи сознательно были использованы лексические приемы, которые вводят в заблуждение читателей относительно происходящего ради «горячей» темы.
Таким образом, указанные факты и сведения были опубликованы в сети региональных СМИ посредством сети Интернет без необходимой проверки и стали доступными для неопределенного круга читателей, чем нанесли вред деловой репутации предприятия, поскольку лейтмотивом статьи является обвинение в покушение на высшую социальную ценность, которой является человек, его права и свободы, в том числе право на жизнь согласно статье 2 Конституции Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 43 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации.
На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» прошу опубликовать опровержение статьи на сайте Администрации г. Омска.
Директор_____________/А. В. Мартыненко»