По Иртышу в Омск движется пятно, из-за которого массово гибнет рыба

Откуда пятно появилось на реке – неизвестно. Вероятно, это могла быть утечка моторного масла с маломерного судна, либо автомасла, попавшие в реку через канализационные стоки. Спустя несколько часов встревожившее омичей пятно растворилось.



Как ранее сообщал портал Gorod55, предыдущее экологическое происшествие на Иртыше произошло в Казахстане 23 мая, когда в реку были аварийно сброшены сточные воды горно-обогатительного предприятия «Казцинк». В тот раз загрязненная вода до Омска не дошла.