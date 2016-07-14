По Иртышу в Омск движется пятно, из-за которого массово гибнет рыба

В Омск по Иртышу движется красное пятно неизвестного происхождения, которое вызвало в Казахстане массовую гибель рыбы.
По прогнозам специалистов, в Омске пятно может появиться через два дня.
Впервые о ситуации на Иртыше стало известно четыре дня назад от рыбаков, заметивших покраснение воды и мертвых рыб. В Омской области о приближающемся пятне узнали из казахстанских СМИ, после чего информация получила подтверждение и через официальные источники.
- Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воды на территории южных районов области. В настоящее время ведется экспертиза полученных образцов, - сообщил порталу Gorod55 руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Денис Абрамов.
В региональном Центре управления в кризисных ситуациях держат происшествие на контроле, все ответственные органы приведены в готовность. Пробы воды планируется брать ежедневно. Информации о природе пятна с казахстанской стороны нет, о сроках лабораторного исследования в Омске пока не сообщается.
Накануне, 12 июля, обеспокоенные пользователи соцсетей уже замечали маслянистую пелену, растянувшуюся по течению Иртыша.
- В этот день на Иртыше было обнаружено масляное пятно диаметром 40 на 300 мм. В результате аварийно-спасательной операции было установлено, что опасности здоровью омичей данное пятно не представляет, - сообщили порталу Gorod55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Откуда пятно появилось на реке – неизвестно. Вероятно, это могла быть утечка моторного масла с маломерного судна, либо автомасла, попавшие в реку через канализационные стоки. Спустя несколько часов встревожившее омичей пятно растворилось.
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Фото: ЧП Омск