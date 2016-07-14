Мощный ураган парализовал движение, повредил самолеты, повалил деревья



Один легкомоторный самолет оказался перевернутым и получил серьезные повреждения, два других летательных аппарата столкнулись на стоянке. Для ликвидации последствий, в числе которых разбитые окна, поваленные деревья и рекламные щиты, создан специальный штаб, сообщается в сообщении пресс-службы аэропорта. Также отмечается, что никто из людей не пострадал.