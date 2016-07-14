Мощный ураган парализовал движение, повредил самолеты, повалил деревья

Накануне по одному из районов Омска пронесся сильнейший ураган. При этом другие районы города природная аномалия обошла стороной, местами лишь проходили небольшие дожди.
В Амурском поселке, а также в районе улицы 10 лет Октября прошел ливень вперемешку с градом, гремел гром и сверкали молнии, после чего налетел мощнейший ветер, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.
Произошедшая в Омске природная аномалия оставила после себя большое количество разрушений – оборваны провода, повалены деревья, многие слабо закрепленные конструкции были повреждены. Для ликвидации последствий были задействованы 219 человек, а также 61 единица техники.
Как стало известно, стихийный катаклизм произошел не только в нашем городе, стихия оставила разрушительные последствия сразу в двух столицах – Москве и Минске.
Сильный ливень с ветром обрушились на Москву, в некоторых районах выпал град. Пользователи, публикующие на YouTube видеоролики разбушевавшейся стихии, отмечают, что давно не наблюдали такого частого сверкания молнии, которая вспыхивала практически непрерывно. Кроме того, некоторые дороги оказались затопленными из-за непогоды, движение оказалось парализовано. В аэропортах столицы оказались задержанными около 30 рейсов, сообщают российские СМИ.
Восемь самолетов получили повреждения из-за обрушившейся на аэропорт Минска бури, у пяти из них незначительные повреждения, тремя другим нанесен более серьезный ущерб.
Один легкомоторный самолет оказался перевернутым и получил серьезные повреждения, два других летательных аппарата столкнулись на стоянке. Для ликвидации последствий, в числе которых разбитые окна, поваленные деревья и рекламные щиты, создан специальный штаб, сообщается в сообщении пресс-службы аэропорта. Также отмечается, что никто из людей не пострадал.
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