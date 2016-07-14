Двораковский призывает горожан навести порядок в Омске на субботнике

«Сложившаяся ситуация не дает нам других вариантов для действий. Предстоит выполнить огромный объем работ и принять в них личное участие — мой долг, и как главы города, и как обычного человека. Русский народ тем и отличается, что в трудную минуту всегда действует сообща. В Омске 16 июля пройдет общегородской субботник, а на территории Амурского поселка в этот день пройдет, если хотите, специальный субботник. Приглашаем омичей присоединиться», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.