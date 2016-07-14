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Двораковский призывает горожан навести порядок в Омске на субботнике

14 июля 2016, 19:14
Выполнить предстоит огромный объем работы.

Глава города лично примет участие в ликвидации последствий непогоды, обрушившейся накануне на Центральный округ.

Предложения помочь привести в порядок Амурский поселок также направлены в адрес органов государственной власти Омской области, Законодательного Собрания Омской области, Омского городского Совета.

«Сложившаяся ситуация не дает нам других вариантов для действий. Предстоит выполнить огромный объем работ и принять в них личное участие — мой долг, и как главы города, и как обычного человека. Русский народ тем и отличается, что в трудную минуту всегда действует сообща. В Омске 16 июля пройдет общегородской субботник, а на территории Амурского поселка в этот день пройдет, если хотите, специальный субботник. Приглашаем омичей присоединиться», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.


Источник: admomsk.ru

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