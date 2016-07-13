В Омске середина лета и жара под 40 градусов

На этой неделе погоду в Омске определяет теплая, влажная и неустойчивая воздушная масса. Возможны ливневые дожди и грозы. 14-16 июля будут более облачными днями, и температура воздуха понизится на 2-3 градуса. В четверг ожидается +24…+29 градусов, возможны порывы ветра до 15-20 м/с. 15 июля, в пятницу, температура составит +22…+27 градусов, а 16 июля понизится еще на несколько градусов. Вероятность сильных дождей сохраняется на протяжении всей недели.