В Омске середина лета и жара под 40 градусов

Сегодня, 13 июля, в Омске один из самых жарких дней этого лета. Горожане жалуются на погоду:
«В Сибири такая жара явный перебор. Уже который день 28-29, а сегодня 32 в тени, и на Солнце все 40! Плюс высокая влажность. Сколько еще терпеть? Когда похолодание?»
Спешим проинформировать: пока придется потерпеть. Жара продержится еще день-два, и только с 15 июля в регион придет небольшое похолодание.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», температура воздуха сегодня повысилась до +29…+31 градусов, в отдельных районах до +32. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. После обеда метеорологи обещают грозовые ливневые дожди, не исключена вероятность града. Ночью ожидается понижение до +21 градуса.
На этой неделе погоду в Омске определяет теплая, влажная и неустойчивая воздушная масса. Возможны ливневые дожди и грозы. 14-16 июля будут более облачными днями, и температура воздуха понизится на 2-3 градуса. В четверг ожидается +24…+29 градусов, возможны порывы ветра до 15-20 м/с. 15 июля, в пятницу, температура составит +22…+27 градусов, а 16 июля понизится еще на несколько градусов. Вероятность сильных дождей сохраняется на протяжении всей недели.
Только начавшись, июль стал самым жарким и самым дождливым месяцем омского лета.
В среднем, специалисты насчитывают в июле около 5-9 дождливых дней. В этом году, к 13 июля, таких дней зафиксировано уже одиннадцать: дожди в городе и области шли каждый день, особенно часто – короткие и сильные ливни.