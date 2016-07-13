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Омский руфер, забравшийся на Телебашню, попал в полицию

13 июля 2016, 13:27
Привлечен к ответственности.

Ранее нашумевший видеоролик, размещенный омскими экстремалами в сети, привлек внимание не только горожан, но и компетентных органов. Проникновение на охраняемый объект не осталось без последствий.

Пресс-служба УМВД России по городу Омску сообщает, что в рамках дела об административном правонарушении к ответственности привлечен 18-летний Андрей Миллер, который как раз незаконно и поднялся на Телебашню.


Нарушителю выписан штраф в размере 3 тысяч рублей. С ним также проведена беседа – молодому человеку разъяснили всю опасность его поступка, что его действия стали опасным примером для молодежи.


Кроме того, административные дела возбуждены в отношении еще двух руферов, также незаконно проникших на Телевышку.



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