Омский руфер, забравшийся на Телебашню, попал в полицию

Ранее нашумевший видеоролик, размещенный омскими экстремалами в сети, привлек внимание не только горожан, но и компетентных органов. Проникновение на охраняемый объект не осталось без последствий.
Пресс-служба УМВД России по городу Омску сообщает, что в рамках дела об административном правонарушении к ответственности привлечен
Нарушителю выписан штраф в размере 3 тысяч рублей. С ним также проведена беседа – молодому человеку разъяснили всю опасность его поступка, что его действия стали опасным примером для молодежи.
Кроме того, административные дела возбуждены в отношении еще двух руферов, также незаконно проникших на Телевышку.