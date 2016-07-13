Омск встретит 300-летие с ободранными фасадами зданий

Менее чем за месяц до празднования юбилея необходимо преобразить объекты, формирующие имидж города. Вопросы благоустройства гостевого маршрута неоднократно поднимались на заседаниях областного штаба по подготовке к празднованию 300-летия Омска. Отмечалось, что к наведению порядка вдоль оживленных магистралей нужно привлекать не только городские службы, министерства и ведомства, но и бизнес-структуры, общественные организации, а также рядовых омичей, готовых потрудиться на благо города.
Специалисты поясняют, что гостевой маршрут начинается от железнодорожного вокзала и пролегает вдоль основных магистралей города - по проспекту Карла Маркса и улице Красный Путь. Другая часть гостевого маршрута проходит от Омского аэропорта до развязки Ленинградского моста. У гостей, которые приедут на праздник этими путями, формируется первое впечатление о городе. Сегодня один из участков гостевого маршрута оценивали общественники, журналисты, руководители служб Администрации города Омска, регионального Минстроя, Фонда капремонта и Госжилинспекции Омской области. Эти структуры уже внесли свою лепту в наведение порядка. Госжилинспекция на совещаниях с руководством управляющих компаний и ТСЖ разъясняла, что означает достойное содержание жилищного фонда. И многие жилищные службы постарались. В этом году даже старые дворы выгладят гораздо уютнее: высажены цветы, кустарники, обустроены детские площадки. Однако вид портят обшарпанные фасады жилых домов.
Специалисты Фонда капремонта Омской области сетуют, что собственники жилья не готовы к тратам на внешнюю красоту, и решают на общих собраниях направить накопленные средства на замену кровель и инженерных коммуникаций. Правда, новые красные крыши на домах по Проспекту Маркса смотрятся очень нарядно. По данным регионального оператора, всего в этом году капитальный ремонт проводится в 27 многоквартирных домах по гостевому маршруту, и только в одном из них – по адресу К. Марска, 31 - ремонтируется фасад. Выполнен большой объем работ. В 8-подъездном доме заменены старые окна на пластиковые, оштукатурены внешние стены, и самое главное, проведена реставрация художественной фрески «Материнство» на лицевой стороне здания. Впереди – завершение окраски фасада, монтаж водосточной системы и ремонт крылец. Сдача объекта запланирована на следующую неделю. За счет городского бюджета ведется масштабный ремонт знаменитого «дома на горке» по ул. Дзержинского,1.
Сметная стоимость работ – более 6 млн. рублей, и за счет этих средств планируется преобразить фасад дома, двери, окна подъезды. Изменится и дворовая территория, прилегающая к городскому центральному скверу.
Особое внимание на гостевом маршруте уделяется ремонту дорожного полотна. В 2016 году с использованием субсидий из регионального дорожного фонда и межбюджетных трансфертов планируется отремонтировать до юбилея 57 участков автомобильных дорог, расположенных на основных магистралях города.
Улица Пушкина после ремонта
К работам сейчас подключились многие хозяйствующие субъекты и учреждения. Отремонтированы фасады зданий Авиационного техникума им. Жуковского, Омского автотранспортного колледжа, финансового университета, здания отдела финансового обеспечения Минобороны России по ул. Гусарова, здания по ул. Ленина,10 «а», находящегося в собственности ООО «Каприз». Остается только добиться, чтобы все организации и держатели бизнеса обновили вывески, помыли витрины и окна, скосили сорную траву и высадили цветы. Тогда город будет выглядеть к юбилею нарядно и празднично.
Источник: omskportal.ru