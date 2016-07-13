Омск встретит 300-летие с ободранными фасадами зданий



Специалисты Фонда капремонта Омской области сетуют, что собственники жилья не готовы к тратам на внешнюю красоту, и решают на общих собраниях направить накопленные средства на замену кровель и инженерных коммуникаций. Правда, новые красные крыши на домах по Проспекту Маркса смотрятся очень нарядно. По данным регионального оператора, всего в этом году капитальный ремонт проводится в 27 многоквартирных домах по гостевому маршруту, и только в одном из них – по адресу К. Марска, 31 - ремонтируется фасад. Выполнен большой объем работ. В 8-подъездном доме заменены старые окна на пластиковые, оштукатурены внешние стены, и самое главное, проведена реставрация художественной фрески «Материнство» на лицевой стороне здания. Впереди – завершение окраски фасада, монтаж водосточной системы и ремонт крылец. Сдача объекта запланирована на следующую неделю. За счет городского бюджета ведется масштабный ремонт знаменитого «дома на горке» по ул. Дзержинского,1.