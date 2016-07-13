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Омск встретит 300-летие с ободранными фасадами зданий

13 июля 2016, 11:28
Жители почему-то не хотят их ремонтировать за свой счет.

Менее чем за месяц до празднования юбилея необходимо преобразить объекты, формирующие имидж города. Вопросы благоустройства гостевого маршрута неоднократно поднимались на заседаниях областного штаба по подготовке к празднованию 300-летия Омска. Отмечалось, что к наведению порядка вдоль оживленных магистралей нужно привлекать не только городские службы, министерства и ведомства, но и бизнес-структуры, общественные организации, а также рядовых омичей, готовых потрудиться на благо города.


Специалисты поясняют, что гостевой маршрут начинается от железнодорожного вокзала и пролегает вдоль основных магистралей города - по проспекту Карла Маркса и улице Красный Путь. Другая часть гостевого маршрута проходит от Омского аэропорта до развязки Ленинградского моста. У гостей, которые приедут на праздник этими путями, формируется первое впечатление о городе. Сегодня один из участков гостевого маршрута оценивали общественники, журналисты, руководители служб Администрации города Омска, регионального Минстроя, Фонда капремонта и Госжилинспекции Омской области. Эти структуры уже внесли свою лепту в наведение порядка. Госжилинспекция на совещаниях с руководством управляющих компаний и ТСЖ разъясняла, что означает достойное содержание жилищного фонда. И многие жилищные службы постарались. В этом году даже старые дворы выгладят гораздо уютнее: высажены цветы, кустарники, обустроены детские площадки. Однако вид портят обшарпанные фасады жилых домов.


Специалисты Фонда капремонта Омской области сетуют, что собственники жилья не готовы к тратам на внешнюю красоту, и решают на общих собраниях направить накопленные средства на замену кровель и инженерных коммуникаций. Правда, новые красные крыши на домах по Проспекту Маркса смотрятся очень нарядно. По данным регионального оператора, всего в этом году капитальный ремонт проводится в 27 многоквартирных домах по гостевому маршруту, и только в одном из них – по адресу К. Марска, 31 - ремонтируется фасад. Выполнен большой объем работ. В 8-подъездном доме заменены старые окна на пластиковые, оштукатурены внешние стены, и самое главное, проведена реставрация художественной фрески «Материнство» на лицевой стороне здания. Впереди – завершение окраски фасада, монтаж водосточной системы и ремонт крылец. Сдача объекта запланирована на следующую неделю. За счет городского бюджета ведется масштабный ремонт знаменитого «дома на горке» по ул. Дзержинского,1.


Сметная стоимость работ – более 6 млн. рублей, и за счет этих средств планируется преобразить фасад дома, двери, окна подъезды. Изменится и дворовая территория, прилегающая к городскому центральному скверу.

Особое внимание на гостевом маршруте уделяется ремонту дорожного полотна. В 2016 году с использованием субсидий из регионального дорожного фонда и межбюджетных трансфертов планируется отремонтировать до юбилея 57 участков автомобильных дорог, расположенных на основных магистралях города.

Улица Пушкина после ремонта

К работам сейчас подключились многие хозяйствующие субъекты и учреждения. Отремонтированы фасады зданий Авиационного техникума им. Жуковского, Омского автотранспортного колледжа, финансового университета, здания отдела финансового обеспечения Минобороны России по ул. Гусарова, здания по ул. Ленина,10 «а», находящегося в собственности ООО «Каприз». Остается только добиться, чтобы все организации и держатели бизнеса обновили вывески, помыли витрины и окна, скосили сорную траву и высадили цветы. Тогда город будет выглядеть к юбилею нарядно и празднично.

Источник: omskportal.ru

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