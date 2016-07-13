Омича взорвали с внедорожником – задержан подозреваемый

Напомним, информация о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном в моторном отсеке автомобиля, опубликована ранее в материале «
Сегодня, 13 июля, пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает следующее:
Сотрудниками Управления угрозыска задержан подозреваемый в покушении на убийство, совершенно общеопасным способом.
69-летний житель Большереченского района пострадал 26 апреля 2016 года. Предварительно было установлено, что когда мужчина завел свой автомобиль «УАЗ», в моторном отсеке раздался хлопок. Далее потерпевшего доставили в больницу.
В результате розыскных мероприятий задержан подозреваемый: 52-летний житель районного поселка. На другой день после произошедшего он выехал за пределы Омского региона, на территорию Тюменской области. Сейчас он задержан и находится в ИВС.
Расследование продолжается. Следственные органы возбудили уголовное дело.