Город55
ГлавноеВсе новости

Омича взорвали с внедорожником – задержан подозреваемый

13 июля 2016, 15:54
Покушение на убийство.

Напомним, информация о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном в моторном отсеке автомобиля, опубликована ранее в материале «Под Омском взорвали машину представителя по правам человека».


Сегодня, 13 июля, пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает следующее:

Сотрудниками Управления угрозыска задержан подозреваемый в покушении на убийство, совершенно общеопасным способом.

69-летний житель Большереченского района пострадал 26 апреля 2016 года. Предварительно было установлено, что когда мужчина завел свой автомобиль «УАЗ», в моторном отсеке раздался хлопок. Далее потерпевшего доставили в больницу.

В результате розыскных мероприятий задержан подозреваемый: 52-летний житель районного поселка. На другой день после произошедшего он выехал за пределы Омского региона, на территорию Тюменской области. Сейчас он задержан и находится в ИВС.

Расследование продолжается. Следственные органы возбудили уголовное дело.





#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20