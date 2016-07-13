Медведев направил 500 млн в омский бюджет для повышения зарплат

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дотаций в размере 20,9 миллиардов рублей субъектам Федерации для поддержки мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета.
Сегодня, 13 июля, на сайте кабмина был опубликован соответствующий документ.
Из обозначенной суммы 12,3 миллиарда рублей направлены на частичную компенсацию расходов регионов РФ на повышение оплаты труда занятых в бюджетной сфере работников, 8,6 миллиарда рублей – на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.
Наиболее крупные дотации были направлены в Республику Северная Осетия – Алания (1,09 миллиарда), Саратовская область (1,14 миллиарда), Астраханская область (1,38 миллиарда), Краснодарский край (1,75 миллиарда), Забайкальский край (2 миллиарда).
Что касается Омской области, согласно опубликованному документу, в бюджет региона будет направлена сумма в размере 500 миллионов рублей, которая предназначена для частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда занятых в бюджетной сфере работников.
Фото: government.ru