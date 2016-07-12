В Омске резко выросли цены на продукты

Самое высокие темпы роста цен отмечены на картофель: за месяц продукт подорожал в 1,6 раза – или на 160%. Цена на белокачанную капусту поднялась на 29,3%, на гречневую крупу – 17,2%, на морковь – на 14,5%. Дороже для омичей стали сахар (6,8%), рыба (2,9%) и хлеб (2%).



Незначительное понижение цен, на 1-2%, наблюдается на подсолнечное и сливочное масло, черный чай, говядину и яблоки. Молоко, куриные яйца, пшено и рис цены подешевели в среднем на 3-5%. Также отмечается падение цен на алкогольные напитки.