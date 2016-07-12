В Омске резко выросли цены на продукты

Обнародованы данные об индексах потребительских цен за июнь 2016 года.
Несмотря на подорожание, средние цены в омском регионе остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе, сообщают в пресс-службе Омскстата.
Продукты питания.
За июнь 2016 года цены на продовольственные товары в Омске повысились в среднем на 0,2%. При этом наблюдается повышение цен на 15 из 25 социально значимых продовольственных товаров.
Самое высокие темпы роста цен отмечены на картофель: за месяц продукт подорожал в 1,6 раза – или на 160%. Цена на белокачанную капусту поднялась на 29,3%, на гречневую крупу – 17,2%, на морковь – на 14,5%. Дороже для омичей стали сахар (6,8%), рыба (2,9%) и хлеб (2%).
Незначительное понижение цен, на 1-2%, наблюдается на подсолнечное и сливочное масло, черный чай, говядину и яблоки. Молоко, куриные яйца, пшено и рис цены подешевели в среднем на 3-5%. Также отмечается падение цен на алкогольные напитки.
Минимальный набор продуктов питания на месяц для омичей оценен в 3 233,91 рубля. В сравнении с прошлым месяцем, набор подорожал на 3,3%.
Услуги и непродовольственные товары.
Цены и тарифы на услуги в июне повысились в среднем на 0,2%. В перечне подорожавших услуг оказались транспортные, бытовые, медицинские и санитарно-оздоровительные, услуги связи.
Наблюдается повышение цен в среднем на 0,6% на одежду и бельё, трикотажные изделия, моющие и чистящие средства, табачные изделия, электротовары, медикаменты, строительные материалы, моторное топливо.
Телерадиотовары и мебель, в свою очередь, дешевеют.
Лекарственные средства.
В апреле-июне 2016 года средний уровень цен на медикаменты в Омской области снизился на 0,7%, в то время как в прошлом году в этот период наблюдался рост цен на 2,7%. Снижение цены на такие лекарства, как ацетилсалициловая кислота, винпоцетин, амброксол, супрастин и панкреатин, колеблется в интервале от 2,4 до 6,2%.
При этом на ряд лекарственных препаратов цены продолжают расти. На ренни и лоперамид рост цен достигает 10%, на анальгин – 7,4%. Стоимость йода и поливитаминов выросла на 6,2% и 5% соответственно.