В лобовом ДТП под Омском двое погибли, еще двое доставлены в больницу

Предварительно установлено, что водитель а/м «ГАЗ-330232», женщина 1978 г.р., ехала со сторону города Омска к Калачинску. У 32 километра ее автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-21061», за рулем которого находился мужчина 1958 г.р.