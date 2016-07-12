В лобовом ДТП под Омском двое погибли, еще двое доставлены в больницу

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Калачинском районе Омской области поступило в дежурную часть полиции сегодня, 12 июля, утром.
Предварительно установлено, что водитель а/м «ГАЗ-330232», женщина 1978 г.р., ехала со сторону города Омска к Калачинску. У 32 километра ее автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-21061», за рулем которого находился мужчина 1958 г.р.
В результате ДТП на месте от травм погибли водитель «ВАЗ-21061»и пассажирка той же машины (1981 г.р.). Еще два пассажира – женщина 1959 г.р. и мужчина 1979 г.р. – доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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