Стало известно, когда в Омске начнется серийный выпуск ракет "Ангара"

Серийный выпуск ракет «Ангара-А5» планируется наладить в Омске с 2020 года. Об этом сообщает в своем интервью газете «
По словам главы Центра Хруничева Андрея Калиновского, с 2020 года мощность завода достигнет ста универсальных ракетных модулей (УРМ) в год при работе в три смены. Чтобы масштаб был понятен, если считать в носителях «Ангара-А5», то сто УРМ – это двадцать таких ракет в год. В состав Космического Центра Хруничева омское производственное объединение «Полет» вошло в 2007 году. Статус филиала дал возможность выпускать универсальные ракетные модули семейства ракет-носителей "Ангара", а также комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот». В перспективе стоимость «Ангары-А5» в серийном производстве максимально приблизят к стоимости «Протона-М». Для сравнения: сейчас Центр Хруничева стремится к себестоимости «Протона-М» в 1,381 млрд рублей.
Пока же, до 2020 года Центр Хруничева планирует ежегодно производить по две тяжелые ракеты «Ангара-А5» и по одной легкой. Сейчас среди ключевых задач Центра – проект новой ракеты семейства «Ангара», которая через 10 лет должна заменить «Протоны». Конструкторская документация «Ангары-А5П» будет разработана к концу 2018 года. Старт назначен на 2021 год с космодрома «Восточный». Спустя два года после первого запуска «Ангара-А5П» полетит с космонавтами на борту.
Также Центр планирует производство новой ракеты семейства «Ангара» для пилотируемой экспедиции на Луну - «Ангары-А5B». Проект стартует в 2025 году и создается под лунную программу. В прошлом году РКК «Энергия» представила четырехпусковую схему пилотируемой экспедиции к Луне: ракета выводит на орбиту поочередно лунный посадочный модуль, межорбитальный буксир, основной космический корабль, еще один межорбитальный буксир. На сегодня Центр согласовал с «Энергией» двухпусковую систему пилотируемой экспедиции, когда каждым пуском на орбиту выводится по 35 тонн полезной нагрузки.
Фото: khrunichev.ru