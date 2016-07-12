Стало известно, когда в Омске начнется серийный выпуск ракет "Ангара"



По словам главы Центра Хруничева Андрея Калиновского, с 2020 года мощность завода достигнет ста универсальных ракетных модулей (УРМ) в год при работе в три смены. Чтобы масштаб был понятен, если считать в носителях «Ангара-А5», то сто УРМ – это двадцать таких ракет в год. В состав Космического Центра Хруничева омское производственное объединение «Полет» вошло в 2007 году. Статус филиала дал возможность выпускать универсальные ракетные модули семейства ракет-носителей "Ангара", а также комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот». В перспективе стоимость «Ангары-А5» в серийном производстве максимально приблизят к стоимости «Протона-М». Для сравнения: сейчас Центр Хруничева стремится к себестоимости «Протона-М» в 1,381 млрд рублей.