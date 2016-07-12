Пушкина, Хмельницкого, Лукашевича и Нефтезаводскую объезжайте стороной

В Омске временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог на этапе укладки верхнего слоя асфальтобетона.
В частности, по словам специалистов профильного департамента, возможны затруднения в движении автомобильного транспорта на ряде участков дорожно-транспортной сети города, информирует пресс-служба мэрии.
Кстати, в районе улицы Пушкина плотные пробки наблюдаются уже второй день подряд. Особенно в вечерний час пик водители пытаются прорваться даже в обход предупреждающих знаков и стоящей поперек дороги дорожной техники.
Сегодня у перекрестка двух поэтов вечером наблюдался плотный затор во всех направлениях. Он продолжался и дальше по улице Маяковского в сторону Богдана Хмельницкого.
Напомним, ранее мэрия сообщала, что работа на основной части дорожных объектов города должна быть