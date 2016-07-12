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Пушкина, Хмельницкого, Лукашевича и Нефтезаводскую объезжайте стороной

12 июля 2016, 21:15
Укладка асфальта, пробки, заторы.

В Омске временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в департаменте транспорта администрации города, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог на этапе укладки верхнего слоя асфальтобетона.

В частности, по словам специалистов профильного департамента, возможны затруднения в движении автомобильного транспорта на ряде участков дорожно-транспортной сети города, информирует пресс-служба мэрии.


Кстати, в районе улицы Пушкина плотные пробки наблюдаются уже второй день подряд. Особенно в вечерний час пик водители пытаются прорваться даже в обход предупреждающих знаков и стоящей поперек дороги дорожной техники.


Сегодня у перекрестка двух поэтов вечером наблюдался плотный затор во всех направлениях. Он продолжался и дальше по улице Маяковского в сторону Богдана Хмельницкого.


Напомним, ранее мэрия сообщала, что работа на основной части дорожных объектов города должна быть завершена к 20 июля. Так что остается потерпеть всего около недели.

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