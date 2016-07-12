Новая мода: девушки в рыбках-лифчиках 18+

«Лето-вода-жара» - сочетание настолько соблазнительное само по себе, что даже дух захватывает. Особенно, если вы в это время находитесь вдали от подобного великолепия.
Но если прямо в эпицентре событий, то удержать себя в одежде ох как трудно. Видимо, поэтому, в социальных сетях стартовал новый всемирный флэшмоб #fishbra, в вольном переводе означающий «рыбки-лифчики».
Слабый пол по всему миру не просто участвует в рыбалке, но так же использует пойманные трофеи не совсем по назначению, а именно вместо верхней части купальника.
Некоторые используют для этого небольших рыбок, другие побольше, а некоторые пытаются приспособить настоящих гигантов.
У многих девушек трофеи настолько потрясающе выглядят, что затмевают даже красоту фигуры.
Ну, а если нет «рыбок», то можно заменить лифчик чем-то еще. К примеру, арбузами. В общем, пора отдохнуть. Однозначно, на море.
Фото: instagram.com/fishbras/