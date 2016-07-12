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Новая мода: девушки в рыбках-лифчиках 18+

12 июля 2016, 16:35
Пора на море.

«Лето-вода-жара» - сочетание настолько соблазнительное само по себе, что даже дух захватывает. Особенно, если вы в это время находитесь вдали от подобного великолепия.


Но если прямо в эпицентре событий, то удержать себя в одежде ох как трудно. Видимо, поэтому, в социальных сетях стартовал новый всемирный флэшмоб #fishbra, в вольном переводе означающий «рыбки-лифчики».


Слабый пол по всему миру не просто участвует в рыбалке, но так же использует пойманные трофеи не совсем по назначению, а именно вместо верхней части купальника.


Некоторые используют для этого небольших рыбок, другие побольше, а некоторые пытаются приспособить настоящих гигантов.


У многих девушек трофеи настолько потрясающе выглядят, что затмевают даже красоту фигуры.


Ну, а если нет «рыбок», то можно заменить лифчик чем-то еще. К примеру, арбузами. В общем, пора отдохнуть. Однозначно, на море.



Фото: instagram.com/fishbras/

#Новости#Туризм#Афиша#Мода#18+#Главное#Общество
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