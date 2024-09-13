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«Хвосты сами отпадут». Мнения омичей о квадроберах, которых хотят запретить в России
13 сентября, 03:00
Женщинам рассказали о главных трендах этой весны в одежде
Весной многим хочется преображений, добавить в гардероб чего-то нового. Поход в магазин может быть удачным, если знать, что искать. Город55 собрал подборку главных трендов в одежде 2024 года.
19 апреля, 20:06
Топ-5 модных тенденций нулевых, о которых не хочется вспоминать
Модные тенденции нулевых можно назвать иногда абсурдными. Все, что тогда было принято считать сексуальным, в наше время вызывает недоумение, а иногда и шок.
28 февраля, 16:01
2023
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Образы девушки получились достаточно женственными и интересными.
9 ноября 2023, 09:41
Мода по-омски. Как прошел конкурс дизайнеров Omsk Fashion Weekend-2023
4 июля 2023, 10:52

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