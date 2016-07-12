14 омских производителей поймали на фальсификации молока

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в постоянном режиме осуществляются контрольно-надзорные мероприятия за производством и оборотом молока и молочной продукции. На сегодняшний день особую озабоченность вызывает реализация населению фальсифицированной молочной продукции предприятиями торговли, общественного питания, учреждениями социальной направленности (детские дошкольные учреждения, школы и др.).
За истекший период 2016 года Управлением проведены проверки в отношении 202 объектов на соответствие требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано 397 проб молока и молочных продуктов, из них не отвечало требованиям по показателям идентификации 46 проб (по жирно-кислотному составу или 11,6%).
Составлено 250 протоколов об административном правонарушении за нарушения требований ТР ТС 033/2013. Наложено штрафов на сумму 5 млн 772 тыс. рублей. Выданы предписания об устранении причин нарушения Технического регламента, об изъятии из оборота продукции, об отзыве деклараций; направлены письма в органы по сертификации об отзыве сертификатов. Приостановлено действие 5 сертификатов, аннулировано и приостановлено действие деклараций Федеральной службой по аккредитации в 15 случаях.
В целях оперативного реагирования в Роспотребнадзоре создана система быстрого оповещения о выявлении продукции, не соответствующей установленным требованиям. С 2015 года эта информация поступает в электронный модуль «О сведениях и принимаемых мерах в отношении не соответствующей нормативным требованиям продукции» в режиме онлайн.
Всего в электронный модуль поступило 64 уведомления об обнаружении в обороте не соответствующей требованиям молочной продукции. Все поступившие в модуль уведомления касаются фальсифицированной продукции. Из них 14 поступило в 2015 году, 50 - в 2016 году.
В модуле зарегистрированы как местные (Маслосыркомбинат «Тюкалинский»-8, ООО «Азовское молоко»-5 случаев, ООО «Калачинский молзавод»-4, ООО «Молочная река»-4, ООО «Азовский молочный завод», ООО "Маслосыркомбинат -С",-3, по 2 случая ООО «Вними – Сибирь», ООО «СельхозТорг», по 1 случаю ООО "Маслозавод «Нижнеомский», ИП Тарасова, ИП Журавлёва», ООО «Сибирский молочный комбинат», молочный завод «Таврический»,ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат»), так и иногородние (ООО АКХ «Ануйское»-5 случаев, ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат»-2 сл. Алтайский край, ООО ПК «Айсберг-Люкс» Московская область-4случая, ООО Октябрьский молочный комбинат» Тульской обл.-2 сл., по одному случаю: ИП Кощеев А.А. и ИП Пиньженина О.А. –Свердловская область, ООО УК «Просто молоко» и ООО «Арча» - республика Татарстан, ООО «Айсберг-Плюс» и ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» - Московская область, ООО «Молочный город» и ООО «Лактомолпрод»-г.Санкт-Петербург, ООО «Торговый объём» Новосибирская обл., ООО «Юговский молочный комбинат» Пермского края, ООО «Саратовский молочный комбинат»)предприятия, допустившие выработку фальсифицированной продукции.
В 5 случаях производитель не установлен, т.к. на территории нашего региона эти предприятия отсутствуют: ООО «Сибиряк», ООО «Калачинская масложировая компания», ООО «Молочный продукт», ООО «Калачинский молочный комбинат», ООО «Сыродел». Материалы направлены в УМВД по Омской области для установления места производства продукции.
Источник: 55.rospotrebnadzor.ru
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