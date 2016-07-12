14 омских производителей поймали на фальсификации молока

За истекший период 2016 года Управлением проведены проверки в отношении 202 объектов на соответствие требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано 397 проб молока и молочных продуктов, из них не отвечало требованиям по показателям идентификации 46 проб (по жирно-кислотному составу или 11,6%).