Шлеменко открыл в Омске еще одну уличную площадку с тренажерами

Авторская школа единоборств «Шторм» бойца смешанного стиля Александра Шлеменко презентовала на Левобережье новую спортплощадку под открытым небом.
Осенью 2015 года «штормовцы» уже преподнесли омичам один такой подарок. Тогда спорткомплекс был оборудован и открыт на набережной Тухачевского, напротив главного корпуса ОмГПУ. Теперь же профессиональные уличные тренажеры появились на левом берегу реки.
Площадка открылась на территории, прилегающий к ледовому дворцу имени Леонида Киселева (бывший «Тополиный») по адресу: ул. 70 лет Октября, 8/1.
— До 300-летия Омска осталось совсем немного времени, и очень приятно, что жители нашего города получают такие замечательные подарки, — отметил министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Константин Подбельский. — Здорово, что такие сооружения появляются в шаговой доступности от жилых кварталов. И мы уже увидели, насколько они популярны: площадка на набережной Тухачевского пустует разве что глубокой ночью. Уверен, что и этот комплекс станет не менее востребованным!
Местные мальчишки с удовольствием откликнулись на призыв своего кумира — известного бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко — и тут же обступили тренажеры. Их учителями в этот день стали воспитанники и тренеры школы «Шторм», среди которых был и чемпион Bellator Андрей Корешков.
— Конечно, эта площадка создана в первую очередь для молодого поколения, — на минуту отвлекся от мастер-класса Андрей. — Это довольно крупный район, здесь много подростков, и я считаю, отлично, что у них рядом с домом появилось место, где можно бесплатно заниматься спортом в любое удобное время.
Сами мальчишки уверены, что теперь будут постоянно проводить здесь время.
— Собираюсь приходить сюда по утрам и вечерам, — заявил Илья Лобов, живущий в одном из ближайших домов. — С друзьями, конечно. Я вообще люблю спорт, занимаюсь хоккеем. Но и здесь буду тренироваться. Уже начал, сделал жим лежа!
Новый спорткомплекс состоит из набора профессиональных уличных силовых тренажеров для жима лежа, приседаний, становой тяги, турников, брусьев и других базовых элементов для полноценных занятий спортом. Комплекс оборудован специальным покрытием «искусственный газон», что увеличивает комфорт при тренировках и помогает избежать травм. Такая площадка — отличная альтернатива дорогим спортзалам. Финансирование проекта обеспечил бизнесмен Михаил Данченко.
— Я давно слежу за Александром Шлеменко и могу уверенно сказать: у этого человека слова никогда не расходятся с делом. Таким людям надо помогать! Я считаю правильным поддержку здорового образа жизни, развитие родного города. Если так будет поступать каждый, у кого есть возможность, город расцветет! Такие площадки нужны нам и нашим детям, чтобы они росли здоровыми, умными и трезвыми людьми.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области