Шлеменко открыл в Омске еще одну уличную площадку с тренажерами

— До 300-летия Омска осталось совсем немного времени, и очень приятно, что жители нашего города получают такие замечательные подарки, — отметил министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Константин Подбельский. — Здорово, что такие сооружения появляются в шаговой доступности от жилых кварталов. И мы уже увидели, насколько они популярны: площадка на набережной Тухачевского пустует разве что глубокой ночью. Уверен, что и этот комплекс станет не менее востребованным!