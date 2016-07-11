Омская компания незаконно утилизировала опасные химотходы

В Арбитражный суд Омской области Управлением Росприроднадзора подано исковое заявление об аннулировании лицензии ООО «Мерк» на обезвреживание отходов первого класса опасности, сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Омской области.
В ходе проверки, инициированной Прокуратурой Омской области в 2015 году, установлено, что на протяжении долгого времени ООО «Мерк» заключало договоры с другими организациями, в том числе соседних регионах, по оказанию услуг утилизации отходов, в составе которых имеются стойкие органические загрязнители. При этом сотрудники регионального Росприроднадзора установили, что ООО «Мерк», приняв на обезвреживание отходы (конденсаторы с пентохлордифенилом и глину, загрязненную жидкостью из конденсаторов), не смогло подтвердить наличие необходимого для работ оборудования.
Как ранее сообщал портал Gorod55, в прошлом году ООО «Мерк» заключило договор с нижегородским «ЭкоХимМаш» об утилизации трех тонн отходов, содержащих органический загрязнитель бифенил. Согласно документации, ООО «Мерк» выполнило обязательства 18 сентября 2015 года, но выяснилось, что используемое оборудование не предназначалось для обезвреживания отходов такого класса. Выявленные подробности послужили поводом для возбуждения в отношении организации уголовного дела по нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Обезвреживание отходов при отсутствии соответствующего оборудования является грубым нарушением лицензионных требований и влечет административную ответственность. По решению суда в январе 2016 директор организации должен был в течение месяца устранить нарушения лицензионных требований, но предписания исполнены не были. Заявлений на получение лицензии для выполнения новых работ, как и сведений о наличии оборудования, от организации не поступало.
Верхнее фото: иллюстрация.