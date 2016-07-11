Омская компания незаконно утилизировала опасные химотходы

В ходе проверки, инициированной Прокуратурой Омской области в 2015 году, установлено, что на протяжении долгого времени ООО «Мерк» заключало договоры с другими организациями, в том числе соседних регионах, по оказанию услуг утилизации отходов, в составе которых имеются стойкие органические загрязнители. При этом сотрудники регионального Росприроднадзора установили, что ООО «Мерк», приняв на обезвреживание отходы (конденсаторы с пентохлордифенилом и глину, загрязненную жидкостью из конденсаторов), не смогло подтвердить наличие необходимого для работ оборудования.