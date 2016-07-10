Всю улицу Пушкина в Омске переводят на двустороннее движение

Светофоры на улице Пушкина будут работать в соответствии с нормативом, при котором пешеходные потоки не должны пересекаться с транспортными. Это особенно важно еще и потому, что через улицу Пушкина следуют школьники к гимназиям №№ 62, 69 и 115.