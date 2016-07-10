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Всю улицу Пушкина в Омске переводят на двустороннее движение

10 июля 2016, 09:59
Решение мэра Двораковского.

Мэр Омска поручил организовать двустороннее движение на дороге-дублере проспекта Маркса – улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Двустороннее движение будет открыто на участке от улицы Маяковского до улицы Бульварная. Нововведение, считают в мэрии, обеспечит поперечную транспортную связь между указанными улицами и улучшит условия движения транспорта.

Также будет частично разгружен проспект Маркса и улица Маршала Жукова при движении из центра. Специалисты подсчитали, что в часы пик по Жукова в сторону Циолковского транспорт движется утром с интенсивностью 513 ед./ч, вечером – 303 ед./ч.

Улица Пушкина в вечерний час пик:

Для безопасности пешеходов, «в период с 27 по 30 августа по улице Пушкина на пересечении с улицей Бульварной при движении со стороны улицы Маяковского будут установлены дополнительные секции светофоров и изменена пофазная схема организации дорожного движения», - пояснил заместитель директора профильного департамента Вадим Кормилец.

Также демонтируют 15 дорожных знаков, указывающих на одностороннее движение, и установят 3 недостающих.

Светофоры на улице Пушкина будут работать в соответствии с нормативом, при котором пешеходные потоки не должны пересекаться с транспортными. Это особенно важно еще и потому, что через улицу Пушкина следуют школьники к гимназиям №№ 62, 69 и 115.

В мэрии также подчеркивают, что улица Пушкина после перевода участка от Маяковского до Циолковского станет двусторонней на всем своем протяжении. Минимальная ширина этой дороги составляет 8,3 метра – это позволит свободно разъехаться встречным автомобилям.

"Восемь метров минимум":


Напомним, в 2016 году улица Пушкина попала в список дорог, на которых был осуществлен ремонт асфальтового покрытия. Теперь участок, который перевели на двустороннее движение, выглядит «как в Европе». Об этом – в материале «Дороги Омска до ремонта и после: попробуйте найти разницу»


#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город#Общество
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