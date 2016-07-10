Всю улицу Пушкина в Омске переводят на двустороннее движение

Мэр Омска поручил организовать двустороннее движение на дороге-дублере проспекта Маркса – улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Двустороннее движение будет открыто на участке от улицы Маяковского до улицы Бульварная. Нововведение, считают в мэрии, обеспечит поперечную транспортную связь между указанными улицами и улучшит условия движения транспорта.
Также будет частично разгружен проспект Маркса и улица Маршала Жукова при движении из центра. Специалисты подсчитали, что в часы пик по Жукова в сторону Циолковского транспорт движется утром с интенсивностью 513 ед./ч, вечером – 303 ед./ч.
Улица Пушкина в вечерний час пик:
Для безопасности пешеходов, «в период с 27 по 30 августа по улице Пушкина на пересечении с улицей Бульварной при движении со стороны улицы Маяковского будут установлены дополнительные секции светофоров и изменена пофазная схема организации дорожного движения», - пояснил заместитель директора профильного департамента Вадим Кормилец.
Также демонтируют 15 дорожных знаков, указывающих на одностороннее движение, и установят 3 недостающих.
Светофоры на улице Пушкина будут работать в соответствии с нормативом, при котором пешеходные потоки не должны пересекаться с транспортными. Это особенно важно еще и потому, что через улицу Пушкина следуют школьники к гимназиям №№ 62, 69 и 115.
В мэрии также подчеркивают, что улица Пушкина после перевода участка от Маяковского до Циолковского станет двусторонней на всем своем протяжении. Минимальная ширина этой дороги составляет 8,3 метра – это позволит свободно разъехаться встречным автомобилям.
"Восемь метров минимум":
Напомним, в 2016 году улица Пушкина попала в список дорог, на которых был осуществлен ремонт асфальтового покрытия. Теперь участок, который перевели на двустороннее движение, выглядит «как в Европе». Об этом – в материале «