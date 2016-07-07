Омич на ВАЗе сбил 5-летнего мальчика



Водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по дороге Называевка-Исилькуль и в районе дома № 42 наехал на мальчика пяти лет. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД предварительно установили, что маленький пешеход выбежал из-за трактора, стоящего на дороге.