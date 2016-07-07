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Омич на ВАЗе сбил 5-летнего мальчика

7 июля 2016, 18:04
ДТП с пешеходом

Сегодня после обеда, в 13:15, в дежурную часть полиции по Называевскому району поступила информация о ДТП в деревне Нововоскресенка.


Водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по дороге Называевка-Исилькуль и в районе дома № 42 наехал на мальчика пяти лет. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД предварительно установили, что маленький пешеход выбежал из-за трактора, стоящего на дороге.

Ребенок жив, доставлен в детскую больницу. По факту ДТП с участием мальчика на данный момент ведется проверка: уточняются обстоятельства и причины происшествия.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омкой области

Фото: иллюстрация

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