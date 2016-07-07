Омич на ВАЗе сбил 5-летнего мальчика

Сегодня после обеда, в 13:15, в дежурную часть полиции по Называевскому району поступила информация о ДТП в деревне Нововоскресенка.
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по дороге Называевка-Исилькуль и в районе дома № 42 наехал на мальчика пяти лет. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД предварительно установили, что маленький пешеход выбежал из-за трактора, стоящего на дороге.
Ребенок жив, доставлен в детскую больницу. По факту ДТП с участием мальчика на данный момент ведется проверка: уточняются обстоятельства и причины происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омкой области
Фото: иллюстрация