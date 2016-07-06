Вера Брежнева отдыхает в Индии: топлесс у бассейна 18+

В настоящий момент Вера Брежнева проводит свой отпуск на Гоа в компании близких людей, снимками со своих каникул певица делится с подписчиками в Instagram, которым понравилось последнее звезды, сидящей у бассейна. Комментарий Веры к опубликованному снимку гласит: " Дождь ведь смоет все следы, посиди со мной и ты".