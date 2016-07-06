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Вера Брежнева отдыхает в Индии: топлесс у бассейна 18+

6 июля 2016, 08:34
Пикантный снимок.

Известная в России поп-исполнительница Вера Брежнева приятно шокировала своих подписчиков в социальной сети Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала снимок, где она топлесс сидит у бассейна под дождем.

В настоящий момент Вера Брежнева проводит свой отпуск на Гоа в компании близких людей, снимками со своих каникул певица делится с подписчиками в Instagram, которым понравилось последнее звезды, сидящей у бассейна. Комментарий Веры к опубликованному снимку гласит: " Дождь ведь смоет все следы, посиди со мной и ты".

Очевидно, начавшийся сезон дождей в Индии Веру Брежневу нисколько не расстроил. Этот факт отмечают поклонники певицы в комментариях, отмечая великолепную фигуру матери двоих детей.


Фото: instagram.com/ververa

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