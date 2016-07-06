Мотоциклист на скорости врезался в борт машины в Омске



На месте происшествия сотрудниками полиции было предварительно установлено, что 35-летний автомобилист, выезжая со стороны дома 14/1 по ул. Лукашевича, не предоставил преимущество движения и столкнулся с водителем Yamaha. Мотоциклист двигался от проспекта Комарова в сторону ул. Дианова.

Судя по повреждению автомобиля, удар пришелся на левую переднюю дверь.