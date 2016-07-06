Мотоциклист на скорости врезался в борт машины в Омске

Сегодня в 7:20 в дежурную часть поступила информация о ДТП на ул. Лукашевича. В районе торгового комплекса «Магистраль» столкнулись мотоцикл Yamaha и Toyota Ipsum.
На месте происшествия сотрудниками полиции было предварительно установлено, что 35-летний автомобилист, выезжая со стороны дома 14/1 по ул. Лукашевича, не предоставил преимущество движения и столкнулся с водителем Yamaha. Мотоциклист двигался от проспекта Комарова в сторону ул. Дианова.
Судя по повреждению автомобиля, удар пришелся на левую переднюю дверь.
Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи зафиксировала многочисленые травмы 27-летнего водителя Yamaha. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что мужчина жив, доставлен в реанимацию. Признаков опьянения у водителей нет.
В настоящий момент следственная группа проводит проверку обстоятельств ДТП и выясняет причины произошедшего.
По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
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