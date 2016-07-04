Ремонт дорог в Омске с нарушениями: весь асфальт придется снять

Региональным Минстроем организован круглосуточный контроль за ходом ремонтных работ на дорогах города Омска. На объектах постоянно находится специалист независимой организации АО «Омский СозДорНИИ», который следит за технологией и качеством ремонта дорожного полотна. В пятницу, 1 июля, в 5 часов утра работники СПК «ДорСтрой», укладывающие первый слой центральной полосы дороги по улице Маяковского, чтобы не возвращать машину с асфальтобетоном, уложили смесь во время дождя. Этот факт был сразу же зафиксирован контролерами.
Не теряют бдительность и неравнодушные граждане, которые сообщают о недостатках в ремонте дорог в социальных сетях и непосредственно в Минстрой. Специалисты министерства уже отреагировали на жалобы, осмотрели 50-метровый «проблемный» участок на месте. Сейчас визуальных дефектов нет, но повышенная влажность может негативно сказаться на качестве и прочности асфальта позже, особенно при минусовых температурах. Окончательный вердикт будет вынесен по результатам лабораторных исследований вырубленных проб дорожного полотна. Причем, если в обычных случаях делается одна вырубка на 1 тыс. кв. м, то на участках с нарушениями их будет гораздо больше.
«Укладывать слои асфальта в дождь – недопустимо. В этих случаях брак неизбежен, и работы не будут приняты», - поясняет замминистра регионального Минстроя Александр Фрикель. По его мнению, подрядчику придется заново фрезеровать и перекладывать асфальт на контрольном участке.
Несмотря на дождь, ремонтные работы на дорогах города набирают темп. Например, СПК «ДорСтрой» проводит фрезерование полотна по ул. Б. Хмельницкого. Такие работы в дождь выполнять можно. Капризы погоды вынуждают дорожников работать круглосуточно и эффективно использовать каждый погожий час, чтобы выполнить задания в срок.
Источник: omskportal.ru
Фото: иллюстрация