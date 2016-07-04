Ремонт дорог в Омске с нарушениями: весь асфальт придется снять

Не теряют бдительность и неравнодушные граждане, которые сообщают о недостатках в ремонте дорог в социальных сетях и непосредственно в Минстрой. Специалисты министерства уже отреагировали на жалобы, осмотрели 50-метровый «проблемный» участок на месте. Сейчас визуальных дефектов нет, но повышенная влажность может негативно сказаться на качестве и прочности асфальта позже, особенно при минусовых температурах. Окончательный вердикт будет вынесен по результатам лабораторных исследований вырубленных проб дорожного полотна. Причем, если в обычных случаях делается одна вырубка на 1 тыс. кв. м, то на участках с нарушениями их будет гораздо больше.