Любинский проспект в Омске готов

Напомним, открытие движения по улице Ленина в районе Любинского проспекта,
Дорожная техника уже грузится на транспортировочные платформы.
Остается только убрать ограничительные блоки. И улица снова начнет функционировать для движения транспорта.
И, похоже, обновленный Любинский проспект станет едва ли не единственной городской магистралью с нормально обустроенной ливневкой. Все решетки на своих местах и даже вровень с дорожным покрытием!
Вообще, проспект делают основательно, с каменной облицовкой. Возможно, к 600-летию нашего города часть обновленного центра Омска может вполне дожить.
Кроме открытия дороги работы ведутся и на прилегающих территориях. В сквере имени Дзержинского помимо опять же каменной облицовки бордюров и тротуаров также тянут и дорожку для любителей спорта.
Специальное покрытие вьется по всему периметру парка, между деревьями.
До Дня города остается чуть больше месяца. Скоро наступит время омичам получать подарки в виде жемчужин градостроительства.