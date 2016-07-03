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Любинский проспект в Омске готов

3 июля 2016, 21:43
Любинский проспект в Омске готов

Напомним, открытие движения по улице Ленина в районе Любинского проспекта, мэрия наметила на понедельник, 4 июля. Сегодня, 3 июля, на данном участке центра города всё почти готово.




Дорожная техника уже грузится на транспортировочные платформы.


Остается только убрать ограничительные блоки. И улица снова начнет функционировать для движения транспорта.


И, похоже, обновленный Любинский проспект станет едва ли не единственной городской магистралью с нормально обустроенной ливневкой. Все решетки на своих местах и даже вровень с дорожным покрытием!


Вообще, проспект делают основательно, с каменной облицовкой. Возможно, к 600-летию нашего города часть обновленного центра Омска может вполне дожить.


Кроме открытия дороги работы ведутся и на прилегающих территориях. В сквере имени Дзержинского помимо опять же каменной облицовки бордюров и тротуаров также тянут и дорожку для любителей спорта.

Специальное покрытие вьется по всему периметру парка, между деревьями.


До Дня города остается чуть больше месяца. Скоро наступит время омичам получать подарки в виде жемчужин градостроительства.







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