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В центре Омска меняется схема движения – главная дорога уже не там

1 июля 2016, 11:46
Водителей просят быть внимательней.

В понедельник, 4 июля, после ремонта дороги возобновится движение по улице Ленина в районе Любинского проспекта.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска. Департамент транспорта информирует, что сейчас ведутся последние работы по обустройству светофора с кнопкой в районе Омского государственного академического театра драмы.

Внизу, у Омки, на перекрестке улиц Ленина, Партизанской и Щербанева транспорт и пешеходы будут двигаться по прежней схеме.

А вот схема движения на площади Победы меняется кардинально. Главная дорога уже не та, что была раньше.

Теперь схема выглядит так:

Главная дорога проходит по улице Ленина со стороны улицы Партизанской и через площадь Победы на улицу Герцена, второстепенная дорога — по улице Ленина со стороны улицы Тарской.

Водителей просят быть внимательными и следить за новыми знаками.

Кстати, пока мэрия города готовится к открытию обновленного отрезка улицы Ленина, горожане снова замечают: ремонт выполняется с нарушениями! Асфальт укладывают в дождливую погоду.



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