В центре Омска меняется схема движения – главная дорога уже не там

В понедельник, 4 июля, после ремонта дороги возобновится движение по улице Ленина в районе Любинского проспекта.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска. Департамент транспорта информирует, что сейчас ведутся последние работы по обустройству светофора с кнопкой в районе Омского государственного академического театра драмы.
Внизу, у Омки, на перекрестке улиц Ленина, Партизанской и Щербанева транспорт и пешеходы будут двигаться по прежней схеме.
А вот схема движения на площади Победы меняется кардинально. Главная дорога уже не та, что была раньше.
Теперь схема выглядит так:
Главная дорога проходит по улице Ленина со стороны улицы Партизанской и через площадь Победы на улицу Герцена, второстепенная дорога — по улице Ленина со стороны улицы Тарской.
Водителей просят быть внимательными и следить за новыми знаками.
Кстати, пока мэрия города готовится к открытию обновленного отрезка улицы Ленина, горожане снова замечают: ремонт выполняется с нарушениями! Асфальт укладывают в дождливую погоду.